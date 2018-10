El hospital provincial de Badajoz se desnuda

Fuera el pladur que recubría prácticamente todas las paredes, abajo los tabiques que delimitaban estancias cuarteadas y los falsos techos que achicaban su altura y adiós a las puertas y ventanas inventadas que modificaron la entrada de luz a las grandes estancias. La planta baja del antiguo Hospital Provincial San Sebastián lleva en obras apenas unas semanas, desde primeros de septiembre, tiempo en que se ha eliminado una buena parte de los añadidos que el edificio fue incorporando con la acumulación de distinto usos que ha tenido a lo largo de su historia, y así recuperar las trazas originales. La obra, que afecta a 3.000 metros cuadrados (tiene más de 20.000 en cuatro plantas) y que acomete la Diputación de Badajoz, propietaria del inmueble, convertirá este espacio en un mercado gourmet. El plazo de ejecución de esta primera fase se ha rebajado a ocho meses, con lo cual, puede que el próximo verano el viejo edificio haya recuperado la vida que empezó a perder hace 15 años, cuando dejó de funcionar como hospital, en el 2003.

El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, visitó ayer los trabajos y no quiso dar fechas concretas sobre cuándo será posible que regrese la actividad mundana al interior de este insigne inmueble, que data del siglo XVII. Sí calculó que si los plazos se cumplen y no se producen imprevistos, podría estar reabierto a finales del verano próximo. «En menos de un año será una realidad», vaticinó.

La idea general del proyecto de recuperación de la planta baja es convertirla en «una continuidad de la ciudad dentro del edificio», recordó Gallardo, de forma que se podrá transitar por su interior y cruzarla aunque no sea el destino. El arquitecto autor del proyecto, José María Sánchez, reconoció que a medida que se van demoliendo todos los añadidos se han visto sorprendidos por «el espacio tan potente, maravilloso y rico» que ha aparecido y que será «una sorpresa para la ciudad». Esta obra está permitiendo recuperar el edificio original, aunque van a intentar mantener elementos que permitan «leer» toda su historia, sus compartimentos y la alteración de estructuras. Se elimina todo lo superfluo, de manera que desaparece la carpintería que ahora existe y se cubren los cuatro patios con el mismo tipo de cubierta (se elimina la que conserva el patio central) con ventilación natural, y aparecerán vistas con diagonales de luz ahora imposibles. Según el arquitecto, el inmueble estructuralmente se encuentra bien, en mejores condiciones que la parte más moderna que data de los años 80 y que tendrá que ser demolida, una actuación que no entra en esta fase. De la obra, adjudicada a Construcciones Olivenza, se está haciendo seguimiento arqueológico y, de momento, no ha aparecido ningún resto que no se conociera. Pero si surgiera, se mantendría, porque esa es la filosofía del proyecto. El acceso principal del hospital se mantiene en la plaza de Minayo y habrá alguna otra entrada que ya exista para conectar con calles cubiertas que se podrán usar como zona de paso, sin puertas en el interior. El suelo será continuo, con una calzada tradicional de adoquín. En el espacio diáfano se instalará mobiliario modular de madera para compartimentar.

EMPRESA DE GESTIÓN / El presidente de la diputación destacó que esta actuación sale adelante con la implicación de distintas administraciones y da cabida además a la participación privada. En este sentido, avanzó que la diputación ya está trabajando en el modelo de gestión para que cuando la obra termine pueda dotarse de actividad «casi de inmediato». Por eso, están estudiando en el ámbito jurídico administrativo la fórmula de gestión del mercado, que posiblemente será indirecta, a través de una empresa que se encargue de contratar los distintos espacios. Pero aún no hay descartado ningún modelo.

Esta primera actuación, que supone una inversión de 2,9 millones de euros de la diputación, permitirá que el edificio se pueda utilizar cuando culmine esta fase y a medida que se vaya rehabilitando se pondrá en funcionamiento el resto. Ahora no sólo se recupera la planta baja, sino que se ponen en valor elementos comunes, como servicios generales de abastecimiento y saneamiento, accesibilidad y comunicación. Cuando termine esta fase, la pretensión de la diputación es que no se detengan las posteriores.

El siguiente uso sería el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, que compete a la Junta, cuyos técnicos están en contacto con los de la diputación. A Gallardo le consta que está «muy avanzado todo el procedimiento para que las obras puedan ser una realidad», pero no se atrevió a marcar plazos porque depende de la Consejería de Educación.

Tanto el presidente de la diputación como el arquitecto se mostraron convencidos de que el resultado final del proyecto va a «fascinar» a mucha gente, porque respeta «absolutamente» la idea original de su construcción y su singularidad. Para Gallardo, con esta actuación lo que era «un problema» se convierte en «una oportunidad» pues, en su opinión, el comercio de Badajoz tendrá un mayor atractivo para que los clientes que ahora no entran en la ciudad porque la circunvalan, vuelvan a tener un motivo para acudir al centro.