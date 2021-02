El hospital provisional de Ifeba ya está listo para acoger pacientes covid

El hospital provisional de Ifeba ya está listo para acoger pacientes de coronavirus. Once días después de que se iniciaran los trabajos para convertir las instalaciones en un centro sanitario ante la elevada incidencia del virus en Extremadura, las empresas contratadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES), los trabajadores de la propia Institución Ferial de Badajoz y los militares de la Brigada Extremadura XI han culminado el acondicionamiento de los pabellones, según confirmó ayer la Consejería de Sanidad.

En este hospital, si llega a abrirse, no ingresarán pacientes críticos, sino aquellos a los que la covid haya provocado que su saturación de oxígeno sea baja, les cueste respirar y que su gravedad no requiera ingreso en UCI, por presentar un pronóstico favorable. De momento, aunque todo está dispuesto, no está previsto derivar a enfermos a estas instalaciones, según apuntaron las mismas fuentes. El SES ya explicó desde que se anunció la puesta en marcha de un hospital provisional que este recurso solo funcionará si el volumen de ingresos en los centros hospitalarios impide atender, además de a los pacientes con covid-19, a los que padezcan otras enfermedades «tiempodependientes», como infartos agudos de miocardio, ictus, intervenciones oncológicas y otras urgencias. Ayer, en el Área de Salud de Badajoz, había hospitalizados 220 personas con coronavirus (nueve menos que el día anterior), 36 de ellos en la UCI (el mismo número que el sábado).

El hospital de Ifeba, en cuya adaptación se han invertido unos 500.00 euros, ocupa 6.000 metros cuadrados (el pabellón A al completo y parte del B) y cuenta con 150 boxes individuales, con 15 metros cuadrados cada uno. En menos de dos semanas, se han habilitado estos compartimentos, colocado el suelo vinílico, las conexiones eléctricas y equipamiento necesario, además de los baños con ducha. Una de las últimas actuaciones ha sido la instalación de un tanque de oxígeno en el exterior. También se han adquirido colchones nuevos para los somieres cedidos por el Ejército.

Además, en uno de los pabellones se ha reservado un espacio para una unidad de semicríticos, aunque, por ahora, no se iba a instalar, pues inicialmente se ha considerado que las 150 camas serían suficientes en caso de que hubiera que desahogar la presión hospitalaria.

En estos momentos, la consejería está centrando sus esfuerzos en la dotación de personal para el hospital de Ifeba, lo que no está resultando fácil porque no hay bolsa de trabajo. Ante esta situación, el SES ha pedido autorización al Ministerio de Sanidad para poder contratar a sanitarios que se hayan jubilado recientemente o estudiantes de los últimos cursos de la carrera, aunque aún no han recibido respuesta a la solicitud.

No obstante, desde la consejería aclaran que en caso de que se tuvieran que derivar a los primeros pacientes a estas instalaciones antes de poder contratar al personal, se enviaría profesionales de los centros hospitalarios.

Este hospital, según explicó el consejero de Sanidad, José María Vergeles, cuando visitó las instalaciones la pasada semana, contará con médicos de Medicina Interna, muy coordinados con los de Atención Primaria, así como una plantilla de enfermería similar a la de una planta generalista: 17 enfermeros y 17 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, multiplicados por cinco, que trabajarán por turnos de 12 y 24 horas. Además habrá celadores y técnicos para el manejo de los aparatos electrónicos, equipos y redes.