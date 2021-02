La hostelería vuelve a echarse a la calle para que se escuche su "desesperanza"

Lourdes Delgado no ha podido evitar que se le humedezcan los ojos cuando habla de su situación. Ella y su marido llevan un pequeño restaurante en Badajoz, Miniatura, cerrado desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo del año pasado. Desde entonces, “en mi casa no entra ningún ingreso”. Hace un año se mantuvieron con los ahorros y ahora están con un préstamo ICO, “y suerte que me lo han dado, porque a muchos no les ha llegado y, si no, de dónde pago”. Además tiene a dos trabajadores “a los que también está afectando” y lo peor es que no saben hasta cuándo. “Tanto decir que nos están ayudando y la ayuda no llega”, se lamenta.

Lourdes Delgado ha acudido con su marido a la concentración convocada en Badajoz por la Federación Extremeña de Asociaciones de Bares y Restaurantes (Fexbares). Lo ha hecho con un cartel escrito a mano en el que se leía “si se pudo rescatar a los bandos se puede rescatar a los autónomos”. Junto a ella, un centenar de hosteleros han clamado al mediodía en la plaza de España por su supervivencia.

José María Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Badajoz, integrada en Fexbares, ha desmenuzado la situación crítica que vive el sector. “Hoy puede parecer que es un día más para mucha gente, para nosotros supone un día más de una semana más, de un mes más, que nos están conduciendo a un punto sin retorno, que es el de la desesperanza”. Esta concentración se estaba celebrando en las plazas de los principales municipios de la región a la misma hora. “Con todos estos actos, lo primero que pedimos es un poco de empatía con nuestro sector” y que “nuestros políticos, nuestros representantes y la ciudadanía imaginen por un momento la desolación de una ciudad sin el ruido de las persianas, sin las terrazas y sin los olores de nuestras cocinas”. Solo con ese ejercicio de imaginación “podrán empezar a comprender lo que siente el sector de la hostelería en la actual situación".

Los hosteleros no esperaban esta mañana ninguna medida por parte de las administraciones para paliar su problemática. “La valoración de ninguna medida puede ser positiva porque no se han preocupado de hablar con nosotros y saber cuál es nuestra situación y qué queremos”. De hecho, según esta plataforma, las organizaciones empresariales que dicen pedir en su nombre, tampoco se han preocupado ni se han reunido con el sector.

En Badajoz, la asociación de hostelería representa a 800 empresarios del sector. Según su presidente, la crisis se ha llevado por delante al 10% de estos negocios, que se han visto obligados a cerrar. Especialmente está sufriendo el ocio nocturno, que desde marzo está clausurado y sigue costeando gastos. Por todos ellos y para todos ellos piden indemnizaciones por pérdidas e inactividad, exenciones fiscales y una hoja de ruta clara de retorno.