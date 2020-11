Los hosteleros pacenses reivindican la seguridad de sus establecimientos

"Ahora no tenemos a nadie porque desafortunadamente no tenemos trabajo,estamos los dos autónomos que llevamos la empresa y el para resto va a ser complicado; nosotros contratamos a una media de 30 a 35 persona al mes; eso ahora es imposible porque no tenemos trabajo desde marzo; hay miedo en la sociedad a los eventos y al final provocamos que se celebren de manera privada, y es más fácil que haya contagios que con una empresa profesional que controle un evento", manifestó Manuel Corbacho, uno de los dos socios del catering Come y calla. Y añadió que "en el fútbol sí pueden entrar 5.000 personas pero en un evento familiar no más de 40, es supercomplicado".

Corbacho fue uno entre decenas de hosteleros y restauradores que se concentraron en la plaza de España, en Badajoz, para reivindicar que sus establecimientos son "seguros" ante las resttricciones que sufren por la pandemia de coronavirus, y para pedir "que dejen de criminalizar a la hostelería", como proclamó Eugenio Garrido, vocal de la Asociación de Cocineros y Reposteros (Acocyrex), convocante de la protesta, durante la lectura de un manifiesto.

Los manifestantes se concentraron ante la catedral, con una pancarta que rezaba "Salvemos la hostelería.

Somos seguros", acto al que se sumó el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, con otros miembros de la corporación para expresar su apoyo.

Garrido criticó que "son muchos los mensajes que cada día nos convierten en el foco de los contagios, como si fuéramos responsables de la falta de responsabilidad de los ciudadanos", dado que casi todas las medidas de restricciones se centran en este sector, que cuenta, dijo, con 11.000 establecimientos y crea 24.000 empleos en la región, de los que "ya han cerrado unos 500, vencidos por la batalla sanitaria, aunque no solo por el covid".

Para los concentrados, "salvar la hostelería no solo es cuestión de hosteleros y políticos, también de los medios de comunicaciòn y la ciudadanía". Y mandaron un mensaje: "Por favor, dejen de criminalizar a la hostelería, dejen de amplificar contagios en restaurantes y bares", afirmó su portavoz.

Para Eugenio Garrido, la limitación de aforos para las empresas que no tienen terraza "es inviable y se ven abocados a cerrar; ya hay muchos bares cerrados por no tener veladores", dijo, y señaló que en invierno muchos de los que tienen terraza tendrán que cerrar también, con el consiguiente peligro de que "la celebraciones que se trasladan a las casas, sin control, mientras que los locales están seguros".

También se refirió a que algunos de estos negocios intentan sobrevivir con la venta de comida a domicilio, "aunque es complicado, muchos han fracasado".

En cuanto a las ayudas, reconoció las que algunas administraciones han puesto en marcha, "aunque a veces no llegan cuando uno quiere, como la exención de tasas para 2021, porque algunos cerrarán este año, que es cuando tenemos el problema encima".

Fragoso dijo que "quiero transmitir la convicción de que la hostelería es una actividad segura", además de "fundamental para la ciudad, por lo que genera a nivel económico y de empleo y porque es un sector que debe ayudar a la reuperaciòn de la crisis económico, ahora que llegan mensajes esperanzadores por las vacunas".

Recordó que el ayuntamiento fue "el primero en aplicar medidas como la ampliación de veladores", que ha sacado ayudas para pymes y autónomos y ha aprobado la exención de tasas para 2021". También pidió a los pacenses que "hagan uso de la hostelería con responsabilidad".

Juan Parejo, portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea, anunció que llevará al pleno, el día 19, "un plan de rescate al sector de hostelería y turismo" con ayudas directas y para pedir al Gobierno que baje el IVA como en otros paìses y ampliar los Ertes y los periodos de carencia de los préstamos ICO.

Ángel Borreguero, de Vox, expresó su apoyo al sector y dijo que han pedido a los gobiernos central y autonómico que se indemnice a las empresas y trabajadores del sector".