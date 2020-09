Los hosteleros ya pueden hacer uso de todos sus veladores

Los hosteleros de Badajoz ya pueden colocar todos los veladores que tengan autorizados en su licencia, siempre que el permiso municipal de ampliación les permita ocupar el doble de espacio en la vía pública como terraza. En caso de que la superficie extra concedida por el ayuntamiento sea menor, deberán instalar el número de veladores en proporción a esos metros, respetando el 50% sobre el aforo inicial impuesto.

Fue el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, quien ayer informó de que los establecimientos de hostelería pacenses podrían incrementar el número de sillas y mesas en sus terrazas, después de tener que recoger la mitad el pasado lunes, cuando entraron en vigor las medidas excepcionales impuestas por la Junta tras detectarse un aumento de contagios en la capital pacense.

Según explicó Gragera, a petición del sector, el ayuntamiento pidió a la Consejería de Sanidad que aclarara en qué condiciones se podía desarrollar la actividad en las terrazas, y la respuesta fue había un acuerdo del Consejo de Gobierno, previo a esas nuevas restricciones, en el que se permitían las ampliaciones por encima del 50%, siempre y cuando se respetasen los aforos y las distancias sociales en el Plan de Transición de la Nueva Normalidad. Pero el portavoz apuntó que para permitir que ese incremento de veladores se llevara a cabo, el ayuntamiento estaba pendiente de una comunicación oficial a través del Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que llegó ayer por la tarde.

Aunque con cierta confusión por los términos en los que se planteó la cuestión, al referirse a este asunto el Consejero de Sanidad, José María Vergeles, explicó que se ha tratado de ser «flexibles» en la interpretación de las restricciones en cuanto a los veladores, por lo que se ha permitido que el aforo se calcule teniendo en cuanta la superficie ampliada de las terrazas, y no sobre la original, pues entonces se reducirían a un cuarto el número de mesas y sillas de los que los establecimientos podrían disponer.

El resto de restricciones impuestas a los bares se mantiene. No habrá servicio de barras y el aforo de interiores se mantiene al 40%. Para la Asociación de Empresarios de Hostelería de Badajoz que los establecimientos puedan volver a tener más veladores en la calle no es suficiente. «¿Qué pasa con los que no tienen terraza?», preguntó su presidente en funciones, José María Pérez, propietario del restaurante El Laurel. Aunque reconoce que supondrá un «poco de oxígeno» para los negocios que disponen de terraza, recordó que son un colectivo «y hay que luchar por el conjunto».

A su juicio esto es «un caramelito» y no va a servir para «callarnos». En este sentido, señaló que, como publicó ayer este diario, saldrán a la calle a protestar el próximo 29 de septiembre, porque están cansados del «ninguneo» al que tienen sometido las administraciones a los hosteleros.

«Cuando se toman decisiones de calado hay que ser concretos, no vale ahora sí, ahora no. Esto es improvisación tras improvisación y a eso no nos vamos a prestar, porque vamos a exigir nuestros derechos y que se nos escuche», aseguró.

Pérez hizo un llamamiento a los hosteleros, comerciantes y autónomos en general para que se unan a su protesta, «porque nos queda un invierno muy duro y no podemos dejar que piensen para los próximos 10 minutos», ironizó, al tiempo que consideró que deben dar un paso al frente porque «tenemos un momento histórico para hacer de la necesidad virtud y sentar las bases del nuevo comercio y hostelería de la ciudad», defendió.