Desde hoy se pueden solicitar las ayudas de mínimos vitales

Las ayudas destinadas a garantizar los suministros de mínimos vitales (electricidad, agua y gas), para las que el ayuntamiento dispone de 337.500 euros, se pueden solicitar desde hoy mismo hasta el 15 de noviembre, según informó ayer la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Los beneficiarios de estas ayudas, que concede el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) con la aportación de la Junta de Extremadura, son unidades familiares con unos ingresos máximos que en esta convocatoria se han ampliado, por lo que el ayuntamiento calcula que se podrán acoger más familias. El decreto anterior establecía unos ingresos máximos del 80% del Iprem, pero ahora puede llegar al 100%. Además, se ha incrementado la ayuda que se concede. El año pasado era de hasta 650 euros para familias de hasta dos miembros, 750 euros de 3 a 4 y 850 de 5 o más. Esta vez se concederán hasta 700, 800 y 900 respectivamente. A las familias que reúnan los requisitos se les concede esta ayuda para el gas, luz y agua durante todo el año, a lo largo del cual van aportando las facturas y desde el IMSS se paga a las compañías suministradoras

El año pasado se recibieron 620 solicitudes, de las que se aprobaron 574 (16 desistieron porque no presentaron la documentación requerida y hubo 30 desfavorables). Del total de las ayudas concedidas, 193 familias fueron consideradas vulnerables severas, lo que conlleva que solo abonan el 50% de la factura de la luz, pues en octubre del 2017 se obligó a las eléctricas a incluir en los bonos sociales este concepto, que supone abonar la mitad del consumo. Eso permite que la ayuda de mínimos vitales solo cubra el 50% restante. Gómez de la Peña remarcó que el año pasado se atendieron todas las solicitudes porque no se agotó la partida, no hubo lista de espera e incluso se devolvieron a la Junta 91.839 euros sobrantes. Según explicó, todos los beneficiarios tuvieron suficiente con la ayuda concedida y no se produjo ningún corte de suministro por impago.

Como novedad, el IMSS ya está cursando a todos los beneficiarios del año pasado una carta personalizada por si siguen reuniendo los requisitos para que acudan ya con una cita preconcertada ante su trabajador social y presenten la solicitud con los documentos que se aportan para agilizar la subvención. Aquellos que no se pudieron acoger en la anterior convocatoria, podrán acercarse a la sede central de Servicios Sociales, en la calle San Lorenzo, a partir de hoy, de 10.00 a 13.00 horas, de lunes a jueves, donde recogerán la solicitud.