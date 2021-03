Ignacio Gragera: "Nuestro pacto con el PP no cambia. Badajoz es Badajoz"

El tsunami provocado por el acuerdo en Murcia entre el PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP y que ya ha tenido su efecto en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta ha anunciado elecciones anticipadas, no se puede extrapolar a Badajoz, según el portavoz del equipo de gobierno y del grupo municipal de Cs, Ignacio Gragera, que, si se cumple el acuerdo de gobierno firmado con el PP al inicio de la actual legislatura, se convertirá en el próximo alcalde de la ciudad dentro de tres meses. “El pacto no cambia nada. Badajoz es Badajoz”, ha manifestado Gragera en declaraciones a este diario.

Que los acuerdos nacionales puedan extrapolarse a la situación del Ayuntamiento de Badajoz no sería descabellado, teniendo en cuenta el ajustado reparto que existe en la corporación y que para que el PP y Cs mantengan y lleven a efecto su acuerdo de alternancia en la alcaldía requieren del voto imprescindible del único concejal de Vox, Alejandro Vélez, al que su partido no quiere ya en sus filas. De los 27 concejales, Cs se hará con la alcaldía con tan solo 4, con el respaldo del PP, que tiene 9, y 1 de Vox. El partido que más votos obtuvo en las últimas elecciones municipales fue el PSOE, que logró 12 concejales, y Unidas Podemos consiguió uno. Son 14 frente a 13. Dados los nuevos acuerdos que se están forjando en el ámbito nacional, uno de los escenarios que podría darse en Badajoz es que los socialistas llegasen a un acuerdo con Cs para elegir al próximo alcalde. A expensas de lo que pueda ocurrir en otros foros, el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, sigue defendiendo la fuerza de sus apoyos y no estaría dispuesto a dar su voto a Gragera para darle la alcaldía porque, en su opinión, sería más de lo mismo. “Para eso que se quede como está”, señala. Sobre la posibilidad de entablar conversaciones con la formación naranja, Cabezas comenta que aún faltan tres meses para el relevo en la alcaldía “y tres meses en política es mucho tiempo, visto lo visto, puede pasar de todo”. Además algo tendrían que decir en su partido, tanto el secretario provincial como el regional. En todo caso, si Vélez finalmente no aceptase el relevo y no diese su voto al candidato naranja, el PSOE buscaría el de Unidas Podemos para que el próximo alcalde fuese socialista.

Gragera, por su parte, no entra en ningún tipo de supuesto ni disquisición y se aferra a la vigencia del acuerdo firmado con el PP en el Ayuntamiento de Badajoz, que en poco tiempo le dará rédito. “Creo que el pacto se está cumpliendo bien y que es bueno para la ciudad. Aunque otros no quieran reconocer el trabajo”, recalca, e insiste en que “a partir de ahí, son todo especulaciones”. El futuro alcalde de la mayor ciudad de Extremadura quiere tomarse todo lo que se está diciendo en otros ámbitos sobre los pactos “con tranquilidad”. “Entiendo el interés –reconoce- pero la prioridad es seguir sacando los proyectos adelante”, defiende, sin darse por aludido.