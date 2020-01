El incendio de un transformador deja sin luz durante más de 6 horas a 400 familias en Badajoz

El incendio del centro de transformación situado en la avenida del Sol en Badajoz dejó sin luz durante más de seis horas anoche, entre las 23.00 y las 6.00 de la madrugada, a los clientes que suministraba, que según Endesa son 400. Esta mañana ha sido la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Engracia, Paqui Yáñez, la que ha denunciado la situación.

La compañía eléctrica ha informado de que sobre las once de la noche salió ardiendo este centro de transformación y Endesa procedió a instalar un grupo electrógeno para garantizar el suministro. Además, en estos momentos está procediendo a colocar un nuevo centro transformador, que supondrá una inversión entre 20.000 y 25.000 euros. Prevé que pueda estar operativo esta tarde. Endesa está estudiando las posibles causas del fuego, pero ya sospecha que tiene relación con los enganches ilegales, que causan la saturación y, según aseguran, no es la primera vez que ocurre. La compañía alerta del problema que esta práctica puede acarrear, no solo por el delito que supone, sino por la seguridad a las personas que viven en el entorno, pues esta vez ha sido el centro de transformación, pero puede suceder en cualquier instalación. Por su parte, la asociación vecinal lamenta la falta de inversiones de Endesa. Esta barriada era de las menos afectadas por cortes de suministro, no así el Gurugú y las Moreras. El presidente del Gurugú, Ricardo Cabezas, ha reclamado la intervención de la Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura.