Instan a la Junta a que adelante los permisos para fiestas de Fin de Año

Se están vendiendo entradas a través de internet desde hace varias semanas para fiestas de Fin de Año en Badajoz, pero hasta el momento no se ha concedido la autorización a ninguno de los nueve locales de la ciudad que la han solicitado. Para evitar esta situación, así como que se trabaje con «plazos muy ajustados» a la hora de formalizar los trámites y cumplimentar la documentación necesaria, en la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer para diseñar el dispositivo especial de Navidad, se planteó instar a la Junta de Extremadura a que las autorizaciones para la celebración de este tipo de fiestas se tengan que solicitar con al menos un mes de antelación.

Así lo explicó la concejala de Policía Local, María José Solana, que compareció junto al subdelegado del Gobierno, Francisco Mendoza, el superintendente, Rubén Muñoz, y el intendente Antonio Mesas. Según dijo Solana, ahora no existe «un plazo límite», por lo que hasta última hora no se conoce si se concede el permiso o no, sobre todo si hay algún recurso a la decisión, pues en algún caso la resolución ha llegado el mismo día de la fiesta.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno apuntó que se trata de que todas las administraciones implicadas «ordenemos el procedimiento» para acabar con las «dificultades» que existen ahora.

YA HAY PLAZO/ La Junta de Extremadura, por su parte, señaló ayer que si existe un plazo de solicitud de 20 días y apuntó que el «problema» se suele generar con la subsanación de defectos, «que no siempre es ágil» y en la entrega del plan de autoprotección, «que debe ser revisado y analizado concienzudamente a fin de dar seguridad al evento». No obstante, según fuentes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de la que dependen estos permisos, se está trabajando en una nueva orden que regule el procedimiento de autorizaciones extraordinarias y que exija la entrega de toda la documentación con la solicitud, además de actualizar los requisitos desde «la óptica de Protección Civil».

En cuanto al dispositivo especial de seguridad, se han previsto 2.600 servicios de la Policía Nacional, local y la Guardia Civil hasta el 8 de enero, reforzando la presencia policial en las zonas comerciales, la vigilancia para evitar que los menores compren alcohol y los controles de alcoholemia y drogas.

Con respecto a los horarios de apertura de los bares, se amplían en dos horas los fines de semana y habrá libertad mañana y el 31 de diciembre, días en los que, junto con el de la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero, se incrementará la presencia de agentes en las calles de la ciudad. Para esta última, la policía local comenzará a retirar los vehículos de la avenida Carolina Coronado, Alonso de Celada y Bartolomé J. Gallardo el día 4 a las ocho de la mañana, y los del resto del recorrido, ese mismo día a partir de las diez de la noche.