Javier Alcántara presentará en septiembre su nuevo disco, Ikigai

El guitarrista, compositor de jazz y musicoterapeuta pacense Javier Alcántara presentará en septiembre con su Short Stories Band un nuevo disco, que lleva por título Ikigai (concepto japonés que se traduce como razón de ser o de vivir), su tercer trabajo como solista y el último de la trilogía de la que forman parte Short Stories (2014) y Resilience (2016).

De nuevo Alcántara ofrecerá jazz aderezado de un «estilo propio» con el que ya se le reconoce, según él mismo manifiesta, y que se traduce en una «identidad». De momento, está lanzando a través de las redes sociales algunos detalles de Ikigai, que ha grabado entre Lisboa y Madrid y cuenta con músicos de reconocido prestigio de Portugal, Cádiz y Badajoz. El proceso de composición se ha prolongado casi tres años y la discográfica vuelve a ser Youkali Music. Resilience no solo era y es un disco, pues se publicó acompañado de un libro de poemas. En esta ocasión, la música es la única y gran protagonista. «La música y el mensaje son lo más importante, la música siempre tiene un trasfondo, intenta transmitir una idea, una forma de vivir y de afrontar la vida», defiende el compositor. Resilience se creó con una razón y la de Ikigai es otra. Ambos tienen en común que son «discos muy literarios», porque para Javier Alcántara es fundamental «tener algo que decir con la música que haces». También los músicos que lo acompañan han sido escogidos con este fin. «Está todo enlazado», afirma. Hasta que no se presente no ofrecerá más detalles, pero ya ha dado a conocer la portada, diseñada por un trabajo conjunto del madrileño Juanjo Puerma y el pacense José Manuel Gamero Gil.

Ahora que va a publicar este nuevo trabajo discográfico y que llega el momento de darlo a conocer y promocionarlo (prevé hacerlo por toda Europa) Javier Alcántara deberá multiplicar las horas, pues una editorial catalana le ha ofrecido escribir una guía sobre musicoterapia, otra dedicación en la que acumula una amplia y contrastada experiencia.