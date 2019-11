Joaquín Rubiales, de Secoex, recibe el Premio Empresario de Badajoz

El empresario Joaquín Rubiales Rivero, consejero delegado de Grupo Secoex, recibió anoche el Premio Empresario de Badajoz 2019, que concede LA CRÓNICA, en reconocimiento a su labor en el sector de la seguridad privada, cuya empresa tiene su sede en la ciudad, desde donde da servicio a más de 15.000 clientes de todo el país.

El empresario Joaquín Rubiales recibió el su galardón de manos del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una gala con unos 300 invitados, celebrada en el edificio Badajoz Siglo XXI. El certamen cuenta con el patrocinio de Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz, y la colaboración de Telefónica y de la Junta de Extremadura a través de la empresa pública Extremadura Avante.

Rubiales expresó su agradecimiento a La Crónica de Badajoz y al jurado por el reconocimiento. Brindó el premio «a los directivos, ejecutivos y al personal de la empresa», y traslado un mensaje de saludo «a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».

Además, Pedro González Borrallo, de Mercoguadiana, recibió Premio a la Trayectoria de manos del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; Luisa Santana, de Mecanizados Segeda, obtuvo el Premio PYME, que se lo entregó Rafael España, consejero de Economía de la Junta de Extremadura; Fátima Mulero, de AuTICmo, recogió el Premio Emprendimiento del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y a José María Blanco, quinta generación de Barbería Blanco, le entregó el de Autónomo Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja.

José Galindo, presidente de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines de la Provincia de Badajoz, que cumple 40 años, recibió el Premio Especial de la Crónica, que se lo entregó el director del diario, Antonio Cid de Rivera.

La Gala tuvo como maestra de ceremonia a la actriz Mar Regueras, que contó con la presencia y la actuación del cómico gaditano Toni Rodríguez, que puso la nota de humor ante un público formado por representantes políticos y del mundo empresarial.

Cid de Rivera destacó de los premios «que hemos incorporado la perspectiva de género, no por quedar bien, por puro interés de ustedes». Consideró que «nuestros representantes deben estar vigilantes» ante la situación de bloqueo político «para que Extremadura no solo no pierda, sino que gane». Y abundó en el potencial de La Crónica de Badajoz, en el marco de la adquisición del grupo ZETA por Prensa Ibérica, que con 24 diarios y 3,3 millones de lectores, «es el segundo grupo de comunicación más importante de España».

Fragoso felicitó a los galardonados, manifestó que «sé que superaremos los nubarrones que nos amenazan, no por los políticos, sino por el tejido empresarial que tenemos», y destacó que «vemos que desde Badajoz se puede dar servicio a toda España».

«Felicito a los premiados y recuerdo a los no premiados», dijo Vara. Y añadió: «Hay demasiada gente haciendo las cosas bien en Extremadura y si se hacen bien aparece la excelencia», «no cabe el pesimismo», Y apeló «al principio de que los pueblos que progresan son los que son capaces de ponerse de acuerdo en algo».