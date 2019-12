José María Casado vende Universitas a la Casa del Libro después de 26 años

«Que la principal cadena de librerías de España, Casa del Libro, se haya fijado en Universitas es una satisfacción para nosotros. También que el espacio de Ramón y Cajal siga siendo una librería, y no un banco o cualquier otro tipo de negocio», manifestó José María Casado, el propietario de la librería más emblemática de la ciudad, al contar a este diario que ha traspasado el establecimiento cultural que ha sido referencia en Badajoz y en Extremadura durante los 26 años que ha tenido de existencia; la de ese domicilio, pues la primera librería tiene 46.

«No me jubilo, sigo con mis otras actividades, la agroganadera y la papelería de Colón, que fue el origen de todo», contó. Y añadió que «Casa del Libro, que está en expansión, hizo un estudio de las librerías más importantes en ciudades donde no está y me llamó a principios de verano; hemos llegado a un acuerdo y será su librería número 47 en España».

Para él, «que se hayan fijado en nosotros es una satisfacción, también que Ramón y Cajal siga siendo un espacio de libros y, además, continúe la plantilla».

Casa del Libro anunció ayer en un comunicado su próxima apertura el 12 de diciembre con vocación de «convertir la emblemática librería Universitas en la primera marca de Extremadura», con «el firme propósito de continuar con su espíritu librero y cercano, y su buen hacer»; de «mantener su personal y su oferta cultural». La cadena pretende «reforzarse como referente cultural de la ciudad y cuidar a los lectores como ya hacía, desde hace más de cuarenta años, Universitas».

Añadió que «la nueva etapa aunará tradición y modernidad con toda la oferta de libros y servicios que habitualmente trabaja Casa del Libro, para ofrecer a los lectores extremeños todas las novedades, un amplísimo catálogo, un nuevo espacio infantil y una imagen muy fresca y divertida». Y «también podrán encontrar un amplio desarrollo del cómic y el manga, así como un programa de socios con las mejores ventajas del mundo del libro con las que fidelizar a los lectores de siempre y a los nuevos, además de una potente agenda cultural», señaló.

Casa del Libro prevé abrir 10 nuevas librerías en los próximos dos años además de mantener su web casadellibro.com.