El joven fallecido en Navidad recibió tres disparos, uno de ellos en el pecho

El joven de 27 que murió a tiros el día de Navidad en un bar de Pardaleras recibió tres disparos y no dos, según confirmó ayer el abogado de la familia de la víctima, Fernando Cumbres. El fallecido fue alcanzado por dos impactos en el hombro y uno en el pecho, que probablemente fue el que le causó la muerte. El letrado también representa al otro joven de 21 años, primo del fallecido, que resultó herido por un golpe en la cabeza, a quien, según aseguró, iban también dirigidos los disparos, aunque el autor de los mismo erró y alcanzaron en el hombro a la víctima mortal. «Creo que su intención era matarlos a ambos», dijo.

El joven fallecido, vecino del Cerro de Reyes, fue incinerado ayer. También por la mañana, el autor confeso de su muerte, de 29 años y uno de los dueños de la cervecería de la autopista donde ocurrió el tiroteo, iba camino de la prisión de Badajoz, donde el juez de guardia decretó su ingreso provisional y sin fianza. El acusado, que ayer fue puesto a disposición judicial tras dos días en los calabozos de la comisaría de Badajoz, se acogió a su derecho a no declarar, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 1 se haga cargo del caso.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas de la mañana del día de Navidad, cuando los dos jóvenes mantenían una discusión dentro del establecimiento y el acusado sacó una pistola y disparó. En ese momento en el local había varios clientes, como recogen las cámaras de seguridad del estavblecimiento, entre ellos el padre y el hermano de la víctima, que ayer prestaron declaración junto a otros testigos. Está por aclarar además la implicación de otras personas en los hechos, como el padre del acusado, que fue quien presuntamente golpeó al primo de la víctima en la cabeza.

El autor confeso de los disparos huyó del lugar para poco después llamar a la Policía Local de Badajoz y entregarse de manera voluntaria en la calle Bailén, muy próxima al bar. La Policía Nacional, que ya había identificado al sospechoso, encontró el arma utilizada en un descampado de la calle San Onofre, muy cercano también a la cervecería.

Fuentes cercanas a la familia del fallecido explicaron que el acusado y la víctima, que se conocían «de toda la vida», habían tenido una discusión la tarde del 24 de diciembre, sin que la situación fuese más allá de un desencuentro verbal. De hecho, habrían estado hablando de citarse para boxear sobre el ring de un gimnasio «por diversión y por el pique que había entre ellos».

Según su relato, la disputa entre ambos se repetiría horas después, pero no se explican qué pudo llevar al autor confeso de los disparos a reaccionar de esa forma para «salir de detrás de la barra del bar y pegar tres tiros», al tiempo que afirman que no les consta que hubiera actuado bajo los efectos de la droga o el alcohol, «pues no presentaba síntomas de ello».

Las mismas fuentes aseguraron que ni el fallecido ni sus familiares llevaban armas encima en ese momento y negaron que la discusión tuviera que ver con un ajuste de cuentas por asuntos relacionados con la droga.