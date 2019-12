La Junta «anima» a los colectivos a que hagan una propuesta con el consistorio

Tras la reunión de la consejera de Cultura con asociaciones ciudadanas para hablar del Consorcio del Casco Antiguo, la Junta, preguntada por su postura, respondió mediante una nota que «desde la Junta se ha animado a las asociaciones y entidades del Casco Antiguo de Badajoz a colaborar con el ayuntamiento en la redacción de una propuesta concreta que recoja las inquietudes planteadas en la reunión, con el objetivo de abordar la recuperación integral de la zona y en qué ámbitos concretos debe desarrollarse». Y añadió que «esa propuesta consensuada permitirá determinar su viabilidad». Sin hacer mención a las propuestas de las asociaciones con las que se reunió

Por su parte, el edil de Turismo, Patrimonio y Consorcios, Jaime Mejías, manifestó que «se nota la mano de la Junta, que habla de un organismo incierto; lo que nosotros proponemos es un consorcio como los de Mérida y Cáceres, no un patronato ni otras fórmulas, un consorcio integrado por el ayuntamiento, la diputación, la Junta y el ministerio».

Dijo que «las asociaciones tendrán voz y peso, pero no voto; no pueden regir un consorcio que requiere un cuerpo profesional». Y señaló: «Hay una cosa buena, que la consejera se reúna por primera vez con las asociaciones.»

Recordó que el ayuntamiento reunió a «todas las asociaciones en las Casas Mudéjares y presenté el borrador que pidió la oposición para votar la moción en el pleno; la presentamos a todos los grupos, con todas las propuestas que hicieron los colectivos. Y que a partir de ahí, el consorcio será lo que quieran las administraciones que lo conformen.»

El edil pidió «una posición inequívoca de la Junta y la diputación; si no, qué sentido tiene? La reunión de ayer no supone novedad alguna, nosotros ya la hicimos. Además, la consejera no dice que sí en ningún momento. Y conste que los servicios jurídicos dicen que en la Ley de Racionalización del Sector Público, que alegaba el PSOE, no se dice en ninguna parte que no se pueda hacer un consorcio».

Preguntado el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, declinó pronunciarse hasta estudiar la situación.