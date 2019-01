La Junta descarta declarar los eucaliptos árboles singulares

La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ha dictaminado que no corresponde declarar árboles singulares los seis eucaliptos de la plaza de Santa Marta, de Badajoz, como propuso la Asociación Salvar Parque Ascensión, para evitar su tala con motivo de la remodelación de la plaza emprendida por el ayuntamiento.

Medio Ambiente inició el expediente a raíz de la petición recibida el 2 de noviembre pasado y según consta en su informe no cumplen los criterios exigidos, al ser una especie «alóctona» que cuenta con «importantes superficies forestales» y «no se considera rarificada en Extremadura». Añade el informe que la disposición lineal de cinco de los árboles da la sensación de ser uno solo de gran volumen, que su emplazamiento urbano «no se considera poco común» y no tienen «valor paisajístico singular». Tampoco cumple los requisitos en cuanto a criterios biométricos, señalando otros ejemplares de la ciudad de mayor porte, altura y edad, así como tampoco los históricos y culturales. Y concluye: «que teniendo en cuanta los criterios establecidos en el decreto 4/1999, de 12 de enero, para la declaración de árboles singulares «se considera que los 6 ejemplares de Eucalyptus camaldulensis existentes en la plaza de Santa Marta no cuentan con suficientes criterios de singularidad, biometría y razones histórico-culturales para ser propuestos como árboles singulares».

Salvar Parque Ascensión presentará alegaciones a la resolución porque «no valora el apartado paisajístico, que es lo más singular que tenían esos árboles, su situación en un verdadero enjambre de asfalto y ladrillo». Añade que tampoco ha tenido en cuenta los aspectos sentimentales, históricos. o culturales. Y los de los biométricos, estima que «tampoco han servido», por lo que se muestran «decepcionados». Así mismo, niega los intereses políticos que le achaca la Asociación de Santa Marina, y denuncia que «se quitan árboles por decisión de alguien que tiene poder, sin justificar y sin informes técnicos».

Una vez superado este trámite, el ayuntamiento sigue con sus planes de talar estos árboles y así lo confirmó el alcalde, Francisco Javier Fragoso. «Tenemos un proyecto, creemos que es lo mejor y está consensuado con la asociación de vecinos, por lo que seguimos adelante con él», dijo. La desaparición de estos árboles está contemplada en la remodelación de la plaza de Santa Marta, cuyas obras ya han comenzado. Fragoso quiso señalar que durante la tramitación del expediente, el ayuntamiento ha actuado «con una prudencia mayor de la que marca la ley». Es así porque, según explicó, los eucaliptos podrían haber sido ya talados, dado que la Junta podría haber dictado una medida cautelar que el procedimiento le permite, pero no lo hizo. De todos modos, el ayuntamiento, «voluntariamente», no ha querido actuar contra estos árboles. El alcalde ya consideraba que era «muy complicado» que estos eucaliptos se declarasen singulares.

Una vez superado este proceso, el ayuntamiento continuará con sus planes en la plaza «porque es un proyecto muy avalado» y, aunque haya quien no lo comparta, «por ahora el alcalde soy yo y me toca tomar decisiones que creo que son las mejores para la ciudad». Así, defendió que «si en algo se caracteriza» la actuación de su equipo de gobierno es por haber incrementado las zonas verdes y haber plantado «miles de árboles» en la ciudad.