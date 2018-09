La Junta licita el estudio informativo para desdoblar la carretera a Olivenza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Todo lo que sea por el bien de la seguridad y mejorar la siniestralidad, bienvenido sea. Pero, ¿se quedará este estudio informativo en el cajón como ha pasado con la Badajoz-Cáceres? ¿Para esta carretera habrá dinero y para la que conecta dos capitales de provincias donde la siniestralidad también es alta, no? A ver en qué queda todo, y que no sean demagogos y digan que a Cáceres o a Badajoz se puede ir por Mérida porque no va nadie por la autovía (más km, más gasoil, más dinero, más contaminación, más tiempo...).