La Junta prevé licitar este año los proyectos para recuperar de las ermitas de la alcazaba de Badajoz

La Consejería de Cultura prevé licitar este mismo año la redacción de los proyectos para la rehabilitación de la ermita del Rosario y la iglesia de la Consolación, ambas en la alcazaba de Badajoz. Así lo confirmaron fuentes de este departamento, que explicaron que en estos momentos se está realizando la estimación presupuestaria para elaborar el pliego de condiciones de los concursos públicos. Este será el primer paso para recuperar las ermitas y el compromiso que, según recalcaron las mismas fuentes, se adquirió tras la reunión que mantuvieron el pasado diciembre la consejera Nuria Flores con el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías.

Así, Cultura ha asumido, por el momento, sufragar los costes de la redacción de los proyectos de rehabilitación «como inversión inicial en la alcazaba», pero no la financiación de las obras, como reclama el Ayuntamiento de Badajoz. «Una vez se tengan los proyectos se verán los siguientes pasos», se limitó a señalar la consejería.

Esta respuesta no convence al concejal de Turismo y Patrimonio, Jaime Mejías, quien insistió en que lo que Badajoz ha puesto sobre la mesa de la Consejería de Cultura es que se encargue esta actuación al completo: la redacción de los proyectos y las obras, para que de este modo la Junta «se ponga al día» en cuanto a inversiones en el principal monumento de la ciudad, cumpliendo con el convenio que en el 2006 firmaron el Gobierno central, la administración regional y el ayuntamiento para la rehabilitación integral de la alcazaba.

«No estamos de acuerdo con que no asuma su parte, porque cada día su déficit con este monumento es más grande y esta es una oportunidad de cumplir su compromiso», señaló el concejal, quien aseguró que solicitarán una nueva reunión con la consejería para abordar la financiación de las obras de recuperación de las ermitas. «Agradecemos que se licite la redacción de los proyectos, y que se haga cuanto antes, pero pedimos más: que la Junta se involucre, porque estamos más solos que la una», se quejó Mejías.

De la ermita del Rosario, de mediados del siglo XV, se conserva gran parte del edificio, salvo la fachada principal. Consta de una nave con capillas, una cabecera absidal y algunos nichos laterales (a lo largo de su historia se utilizó como polvorín y cementerio). La iglesia de la Consolación, que se estima que data del siglo XVI, está en peores condiciones y solo se conservan una nave rectangular con vanos, nichos y sepulturas, hornacinas y restos de una cripta de 1821.

Colectivos locales que trabajan en defensa del patrimonio han alertado en más de una ocasión de la urgencia de que estas construcciones sean puestas en valor, pues los desprendimientos, las humedades y la vegetación están provocando en ellas daños irreversibles. Aunque el Plan de Fortificaciones contemplaba su recuperación para darle un uso hostelero, esta opción se descartó hace tiempo por la «controversia y complicaciones» que supondría.

La puesta en valor de las ermitas, según el ayuntamiento, se estima en unos 1,3 millones de euros, una cantidad con la que, según Mejías, la Administración regional cumpliría con su parte de inversiones en la alcazaba. «No se mojan y todo lo tiene que hacer el ayuntamiento a través de otras formas de financiación». En este sentido, recordó que ya está en marcha el proyecto para restaurar el último tramo de muralla, en el que se invertirán 1,8 millones, cofinanciados por el 1,5% cultural del Gobierno central (65%) y la administración local (35%), y también se está trabajando para conseguir fondos para rehabilitar el aljibe como centro de interpretación. Estas son las tres actuaciones de envergadura que quedarían pendientes para completar la recuperación de la alcazaba 15 años después de la firma del convenio a tres bandas.