La Junta tramita declarar Árbol Singular los seis eucaliptos de Santa Marta

La Dirección General de Medio Ambiente ha informado a la Asociación Salvar Parque Ascensión que a instancia de la misma, ha iniciado «los trámites para valorar la declaración como ‘Árbol Singular’ del grupo de seis eucaliptos (eucalyptus camaldulensis) ubicados en la plaza de Santa marta, en Badajoz». La misma misiva ha remitido este organismo al Ayuntamiento de Badajoz, firmada por el jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, con fecha de 18 de diciembre, según consta en dichos documentos.

Por otro lado, la asociación envió el proyecto de reforma de la plaza de Santa Marta con fotos de la misma y de los seis eucaliptos a un experto, el director de la revista La Cultura del Árbol, Alejandro Ruiz Rolle, que edita la Asociación Española de Arboricultura, junto con el dossier presentado a la Junta para la declaración de ‘Árbol Singular’.

Ruiz Rolle ve «fundamental que se incluya en el parterre del grupo principal el ejemplar solitario», que están «demasiado rectos posiblemente por daños basales y radiculares cuando se hicieron las obras de los 80»; que «a nivel aerodinámico trabajan como una masa única y la poda debe tenerlo en cuenta»; que «la parte superior de las copas presentan buena ramificación»; que hay un ejemplar «con una herida o dos».

Concluye que «sin entrar en los incontables beneficios que aportan los árboles, sobre todo los de gran tamaño como estos eucaliptos, no se entiende de ninguna de las maneras la propuesta de eliminación. Este grupo de árboles aportan un enorme valor a esta plaza, además de mejorar las condiciones microclimáticas (sombra, reducción de temperaturas, absorción de contaminantes, etc). Es evidente que, técnicamente, no se sostiene la propuesta de eliminación».