El jurado declara culpables a los dos acusados por el crimen del Cerro

Culpables de dar muerte a Eugenio Gonzalez en una calle del Cerro de Reyes el 2 de abril del 2017. Ese es el veredicto del jurado popular para Marco Antonio M. S. y Luis Francisco R. T., los dos acusados del crimen que desde el lunes de la pasada semana se juzgaba en la Audiencia Provincial de Badajoz. Tanto la acusación particular como las defensas de los dos procesados se mostraron prudentes ayer en sus valoraciones y, a la espera de la calificación del presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, prefirieron no hacer interpretaciones sobre si se les condenará por homicio o por asesinato.

Tras siete horas de deliberaciones, pasadas las ocho de la tarde se hizo público el veredicto. El jurado considera a ambos acusados autores de la muerte «intencionada» de Eugenio González, uno de ellos, Marco Antonio, disparándole dos veces con una pistola semiautomática y el otro, Luis Francisco, golpeándolo en repetidas ocasiones con un palo u otro objeto contundunte similar. Asimismo, da por cierto que ambos mantenían un enfrentamiento previo con la víctima y que esta última tanto el día antes del suceso como ese mismo día acudió a la vivienda de los procesados, que estaban junto a más familiares, disparando con un arma artesanal, primero a una ventana y después hiriendo en el hombro a Francisco Luis.

Fue después de este último episodio cuando, según da por válido el jurado, ambos persiguieron a Eugenio González provistos de la pistola y el palo. También dan por acreditado que primero disparó la víctima y luego Marco Antonio.

En el caso de este último, autor confeso de los dos impactos de proyectil que recibió el fallecido (uno en el muslo y otro en el brazo, que acabó atravesando la axila, el pulmón y quedó alojado en la columna), el jurado estima las atenuantes de confesión, reparación del daño (que ya reconocían la fiscalía y la acusación particular), así como la de estado de necesidad, que su abogado solicitó como eximente, pero que solo se ha tenido en cuenta parcialmente. Por contra, no cree que actuara bajo un miedo insuperable.

En cuanto a Luis Francisco, que niega su participación en los hechos, el jurado considera probado que no se quedó en casa como declaró y que persiguió junto al otro acusado a Eugenio González, golpeándolo con el palo repetidamente cuando ya estaba de rodillas en el suelo, incrementando de manera «innecesaria» su sufrimiento, por lo que estima el agravante de ensañamiento, pero no el de alevosía porque la víctima tenía capacidad de defensa. El ensañamiento sería motivo para calificarlo como asesinta (la pena en este caso sería de 15 a 20 años de cárcel, y con la alevosía se incrementaría de 20 a 25 años). Para Luis Francisco no estiman como atenuantes ni el miedo insuperable ni el estado de necesidad.

Raúl Montaño, abogado de la acusación particular, se mostró satisfecho con el veredicto, «porque eran nuestras pretensiones y se han cumplido como esperábamos», dijo. Por su parte, el abogado de Marco Antonio, Enrique González Vallejo, fue cauto en su valoración a la espera de estudiar con detalle el veredicto, aunque confió en que, una vez ratificadas las peticiones de penas para su cliente por parte de la fiscalía y la acusación particular (10 años de cárcel) y la suya propia (7,5 años), la condena de su cliente se mueva en esa horquilla.

El abogado de Luis Francisco R. T., José Duarte, reconoció que su defendido se enfrenta a una «calificación muy severa y con penas muy altas» al ser considerado por el jurado culpable de haber golpeado en la cabeza a Eugenio González después de haber recibido los disparos por parte de Marco Antonio. No obstante, se mostró «optimista» con respecto al recurso de apelación que interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. «Creo que nos dará la razón y conseguiremos que se dicte una sentencia absolutoria, porque entendemos que no hay pruebas contra él», señaló el letrado.