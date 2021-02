La justicia da la razón a Alejandro Vélez, que sigue siendo concejal de Vox

El concejal Alejandro Vélez en el Ayuntamiento de Badajoz sigue siendo afiliado de Vox y su grupo municipal continúa siendo de este partido. Así lo ha reconocido el Juzgado de Primera Instancia número 7, según la sentencia que acaba de hacerse pública. La juez estima “íntegramente” la demanda presentada por Vélez contra la decisión del partido por el que se presentó a las últimas elecciones municipales, de expulsarle al entender que el expediente tardó en resolverse más de 3 meses, que es el plazo máximo que marcan los estatutos de Vox. Hay que recordar que el grupo municipal es en estos momentos de Vox, a pesar de que el partido lo había expulsado, porque existen desde julio unas medidas cautelares dictadas por el mismo juzgado que ahora ha fallado a favor de los argumentos del concejal. El juicio oral se celebró la semana pasada, como informó este diario.

Vélez alegó la razón de la caducidad entre otras, pero la sentencia se basa en este motivo. Según el concejal, los estatutos de su partido establecen un plazo máximo de 3 meses desde que se incoa el expediente hasta la resolución definitiva, recursos incluidos. El expediente se inició el 22 de enero del 2020 y la resolución se notificó al interesado el 4 de mayo. Vélez alegaba además vicios en el procedimiento porque se anunció la decisión de expulsarlo antes de resolverse el expediente. También negó desobediencia. Hay que recordar que Vox basó la expulsión de Vélez en que se negó al cese de Juan Antonio Morales como personal de confianza. Morales trabaja en el ayuntamiento como asesor desde el inicio de la legislatura. Además, el concejal consideró desproporcionada la expulsión como sanción. La jueza ha estimado que la resolución definitiva de Vox incumplió los plazos establecidos en los estatutos pues hay que ser “muy riguroso” en el cumplimiento de los requisitos formales en el ámbito del derecho sancionador, porque “afecta a derechos fundamentales del interesado”, como es el derecho a la libertad de asociación del afiliado. La sentencia, que no es firme, pues cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz, impone las costas a Vox.

Tras esta decisión judicial, Alejandro Vélez ha manifestado su satisfacción, convencido como está de que “se ha hecho justicia”, según acaba de declarar. Desconoce si el partido recurrirá la sentencia. De todas formas, no tiene claro qué va a suceder a partir de ahora, pues entre las opciones que podrían plantearse sería irse de Vox, “si no se atiene a razones”, consciente de que quienes tienen la sartén por el mango no lo quieren a él, ni a Juan Antonio Morales.