KFC se instalará frente al campus tras retar a Vara

El rey del pollo frito, la cadena de comida rápida de origen estadounidense Kentucky Friend Chicken (KFC) llega a Badajoz. Será el primer restaurante que abra en la comunidad extremeña. Está confirmado en la web del ayuntamiento, donde se anuncia su ubicación en la calle Matilde Tagle, junto a la avenida de Elvas, enfrente del campus universitario, y también lo hizo ayer en las redes el alcalde, Francisco Javier Fragoso, cuando señaló a través de su perfil que esta inversión «se empezó a gestar hace un año y en la que se lleva trabajando desde el pasado mes de diciembre».

En las redes ha tenido especial protagonismo este proyecto, pues fue la propia cadena la que en enero lanzó en Twitter que Extremadura era la única comunidad autónoma donde no tenía restaurante y retó a Guillermo Fernández Vara: «si se consigue que el presidente autonómico dé like o responda a este tuit, se abrirá restaurante, ¡palabra de coronel!".

Vara no tardó en recoger el guante y contestó animando a la cadena de comida rápida a que se sume «a la gran oferta de esta tierra», a lo que añadió «spóiler: os vais a sorprender». KFC consiguió movilizar las redes con este comentario y su correspondiente respuesta. Hasta 2,7 millones de usuarios vieron el tuit, 250.000 interaccionaron y 240.000 reprodujeron el vídeo. Gracias a todo esto, a lo largo de aquella tarde Badajoz fue tendencia en Twitter España.

En aquel momento, el proyecto de la cadena en Badajoz ya debía estar muy avanzado. En la web municipal se anuncia un restaurante de servicio rápido y venta menor de platos preparados presentado por Daniel Lamrani en representación de So Good Badajoz, en cuya reseña aparecen las siglas KFC, cadena para la que trabaja Lamrani.