Un libro rescata la figura «poliédrica» de Julio Cienfuegos

Juez, magistrado, escritor, político, conferenciante, bibliógrafo y novelista en los últimos años de su vida. Ahora un libro intenta ponerlo en el sitio que le corresponde. Julio Cienfuegos. Un hombre poliédrico, es el título editado por la Fundación CB, dentro de la colección Personajes singulares, que se presenta esta tarde, a las 20.00 horas, en el salón de actos de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en la calle San Juan. La obra dedicada a Julio Cienfuegos (1920-1996) ha sido coordinada por sus hijas, Carmen y Soledad Cienfuegos Bueno. «Era una figura bastante compleja en el mundo cultural del Badajoz de su época vital», destaca su hija Carmen, que intervendrá esta noche en la presentación, junto a Emilio Cruz Villalón, Emilio Vázquez y Feliciano Correa.

Julio Cienfuegos fue un intelectual que abarcó muchos cambos y de ahí que el libro se haya estructurado con un primer bloque del que se han encargado sus hijas, que han recogido su perfil más privado y familiar y la segunda parte integrada por las colaboraciones de 23 personas de reconocida trayectoria, cada una en su ámbito. Todas aportan una visión de sus múltiples facetas y peldaños biográficos. Entre los colaboradores está el exministro Enrique Sánchez de León, que fue alumno de Julio Cienfuegos en el Centro de Estudios Universitarios y que ha anunciado su presencia en el acto de esta noche. Manuel Pecellín centra su participación en su aportación como novelista, Teresiano Rodríguez trata el punto de vista del periodismo y se ha incluido un artículo póstumo que en su día publicó Rodríguez Arias. También colabora su nieto Gonzalo Franco Cienfuegos. «Cada uno aporta una visión distinta de lo que fue Julio Cienfuegos dentro de la vida cultural de la ciudad y de Extremadura».

El libro, que resulta de una iniciativa conjunta de la Fundación CB y de la Económica, de la que fue socio, incluye además una recopilación de textos del propio Cienfuegos, tanto artículos como conferencias, y fotografías. «Hemos intentado que esto no sea un panegírico, no se trata de eso», cuenta Carmen. De todas las caras que el libro abarca, Carmen Cienfuegos destaca que «sobre todo aporta la visión de Julio como escritor, pues al haber publicado toda su obra normalmente en la prensa, que es un medio muy volátil y sus novelas fueron tan tardías, esta faceta no fue suficientemente reconocida o difundida». Así, Carmen apunta que su experiencia política fue quizá la más conocida «y pudo ocultar esas otras que a mí me parecen más interesantes, de hecho de su vida en los juzgados destaca lo bien redactadas que estaban sus sentencias, porque para él la palabra y el texto escrito eran sus mejores herramientas y las dominaba muy bien». Su hija subraya además la importancia de la figura de Julio Cienfuegos en los primeros momentos de la Transición democrática, «que debería ser reconocida con un poquito más de afecto». Algo que se conseguiría «simplemente con no tergiversar».