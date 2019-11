Limpieza buzonea 50.000 cartas para pedir la colaboración de los vecinos

Son muchos los vecinos que desde el pasado lunes están encontrando al abrir sus buzones una carta encabezada con la frase «Badajoz con decoro» y firmada por el concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, en la que este les pide «su colaboración» para mantener limpias las calles, parques y jardines de la ciudad. La misiva, de la que se repartirán 50.000 copias, la escribió hace varias semanas, pero su buzoneo se tuvo que aplazar por la campaña electoral. Una vez pasado el 10N, el concejal no ha querido demorar más su reparto, pues confía en que su llamamiento surta efecto entre los pacenses.

Según explicó ayer, el objetivo de esta carta es dirigirse a los ciudadanos «de una manera más directa y cercana» para que se impliquen en el mantenimiento de la ciudad, pues de lo contrario «el importante esfuerzo» que se está llevando a cabo desde la concejalía «no será suficiente».

El concejal señaló que el reparto de estas cartas, sufragadas con la partida de la concejalía para publicidad, según señaló, es una acción previa a las campañas «específicas» que se pondrán en marcha en los próximos meses para incidir en cuestiones como las heces de las mascotas, la limpieza de las zonas de veladores o las colillas (se han puesto nuevas papeleras con ceniceros, pero se les está dando poco uso). También habrá acciones para fomentar el reciclaje o usar correctamente el contenedor amarillo, entre otras. Además de estas campañas, se intensificará el control sobre el cumplimiento de las normas en materia de limpieza.

La carta de Vélez no gustó al grupo municipal socialista que, a través de un comunicado, lo acusó de darse «autopropaganda, ante la pasividad cómplice de sus compañeros de equipo de gobierno». El PSOE criticó que la misiva la firme el concejal y no el alcalde, que lleve el color verde «del partido ultra» y un símbolo de ‘ok’ que se confunde con la ‘V’ de Vox, así como que «culpe» a los vecinos de que la ciudad «sigue sucia», pero no anuncie medidas ni inversiones para mejorar la limpieza.