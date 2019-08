Limpieza inicia un plan de baldeo intensivo que llegará a todos los barrios

Hacer un «primer lavado de cara» a la ciudad. Ese es el objetivo del plan de baldeo intensivo puesto en marcha por la Concejalía de Limpieza, que se inició el lunes en las calles de María Auxiliadora, continuó ayer por el Cerro del Viento y que está previsto que pueda llegar a todas los barrios de Badajoz antes de que termine el verano, según explicó el concejal del área, Alejandro Vélez.

Seis operarios de la concesionaria del servicio, FCC, con dos camiones cisterna, una barredora y una hidrolimpiadora componen el equipo de trabajo que está realizando estas tareas de puesta a punto de acerados y calzadas. Son los mismos recursos con los que cada día se limpian las calles de la ciudad, que ahora se concentran en puntos concretos para llevar a cabo una actuación más integral. La próxima parada será el Cerro de Reyes y ya existe una planificación para actuar en el resto de barriadas.

En función de los resultados que se obtengan con este plan, la idea del concejal de Limpieza es que este tipo de actuaciones se repitan de manera periódica a lo largo del año, quizás no con tanta intensidad, pues se trataría de mantener lo que ya se ha limpiado, pero sí varias veces a lo largo del año.

«En Badajoz no llueve, la climatología no ayuda como en otras ciudades del norte, y, por ello, arrastramos bastante suciedad en los acerados, por eso creemos que es necesario intensificar este tipo de limpieza con agua y no un simple barrido, y que los camiones cisterna y las barredoras con agua sean asiduas en las barriadas», expuso el concejal. No obstante, primero se tendrá que evaluar el tiempo que se tarda en cada barriada y comprobar que estos baldeos intensivos no suponen una merma en el servicio al resto de la ciudad mientras se realizan. «Tenemos que asegurarnos que no quedamos coja ninguna parte de Badajoz», dijo.

El concejal reconoció que la puesta en marcha de este plan de baldeo era una actuación que echaba de menos antes del llegar al ayuntamiento y que al mismo tiempo responde a las reivindicaciones vecinales. «La gente nos está dando la enhorabuena, era una demanda y estaba claro que había que hacerlo», señaló.

Vélez reconoció que para mantener limpia la ciudad no solo es necesario el trabajo del servicio de limpieza, sino que es fundamental la colaboración ciudadana. Por ello, a la vuelta del verano se pondrá en marcha una campaña de concienciación, a través de la que también se informará a los vecinos de las sanciones que se contemplan en caso de incumplir las ordenanzas municipales en esta materia. Una vez concluya la campaña, se intensificará el control para multar a los infractores. Además se desarrollarán otras medidas de la que informará en septiembre.