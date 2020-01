Limpieza y policía local registran la basura para localizar a infractores

La Concejalía de Limpieza ha pasado a la acción para tratar de que quienes depositan las bolsas de basura fuera de los contenedores no queden impunes. Ha habido campañas, llamamientos a la colaboración y hasta buzoneo de cartas, pero a la vista de que el problema persiste se ha decidido ir más allá. Ayer, el propio concejal del área, Alejandro Vélez, acompañado por dos agentes de la policía local y una trabajadora de FCC se desplazaron hasta la calle Meléndez Valdés, esquina con Francisco Pizarro, uno de los puntos donde es habitual ver amontonadas bolsas de basuras en el lugar que ocupan los contenedores de quita y pon, para abrirlas y registrarlas en busca de algún documento que permitiera localizar o dar pistas sobre la identidad de los infractores.

En una de las bolsas registradas se halló un documento que identificaba a una persona y ahora serán los agentes los que harán un informe, que trasladarán a Policía Urbana, y se determinará si se denuncia o no. Las multas por depositar la basura fuera de los contenedores oscilan entre los 751 y los 1.500 euros.

Es la primera vez que esta medida se pone en marcha en Badajoz y el concejal de Limpieza confía en que sea «ejemplarizante». Se ha empezado por las calles del Casco Antiguo donde se tienen localizados varios puntos en los que se suele dejar la basura en el suelo sin esperar a que se coloquen los contenedores. «Esta zona es sensible, es muy transitada, viene mucha gente a comprar y de turismo y no es agradable ver una esquina llena de bolsas. Nos centramos en el Casco Antiguo porque se da más esta problemática al tener los contenedores de quita y pon, que se retiran a lo largo del día y se colocan por la tarde-noche». No obstante, se actuará en otras partes de la ciudad, pues también es práctica habitual dejar las bolsas junto a los contenederos, en lugar de dentro, pese a que no estén llenos.

Esta medida está dirigida tanto a particulares como a los negocios que dejan sus cartones a pie de calle. «Para las tiendas tenemos una recogida puerta a puerta, es decir, les estamos dando facilidades y el que no usa este servicio es por desidia», apuntó Vélez. En estos casos, igual que cuando los vecinos dejen embalajes en un lugar inadecuado, se aplicará el mismo sistema: identificación y multa. «Cada vez se compra más a través de internet y muchas veces los propios consumidores no se dignan ni a quitar el remite y lo ponen muy fácil. Esto sí es un problema que se repite por todo Badajoz», aseguró.

El concejal dejó claro que esto ya no es un aviso a navegantes, sino que se ha dado el siguiente paso. Aunque reconoció que se trata de una labor «minuciosa», su intención es que los ciudadanos sepan «que en cualquier momento podemos venir, abrir su bolsa de basura y levantar un acta».

La semana pasada ya se llevó a cabo esta misma operación de rebuscar en la basura por parte de trabajadores de Limpieza, pero sin la compañía de la policía local, cuya participación Vélez justificó por la necesidad de realizar un informe para interponer la denuncia y que el infractor pueda ser sancionado. En este sentido, agradeció la «disposición» de la concejala de este área, María José Solana, porque «tenemos claro que al final es la manera de corregir a aquel que no hace lo debido, pues lo que duele es cuando te tocan el bolsillo».

Vélez señaló que continuarán con las acciones de concienciación para pedir la colaboración de los vecinos en el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de limpieza, que se acompañarán de las correspondientes sanciones a quienes las incumplan, pues reiteró que el apoyo de la policía local es «fundamental» para luchar contra los actos incívicos. A este respecto, citó como ejemplo lo ocurrido en el mercadillo donde, según dijo, hasta que no ha habido una pareja de la policía local pendiente de que se recojan los residuos, los comerciantes no se han mostrado «sensibles» ante la situación que se provocaba. «De momento, no hemos tenido que sancionar a nadie».

Vélez insistió en la necesidad «de que entre todos tenemos que colaborar en la limpieza de la ciudad, porque si no es imposible». La próxima campaña que se pondrá en marcha será sobre las deyecciones en la vía pública de perros y se contará con el apoyo de la policía local para vigilar que se respetan las normas o, en caso contrario, denunciar.