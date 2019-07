Aproximándose agosto, el verano en pleno apogeo y, con algo de suerte, las vacaciones con todo su tiempo libre para libros, música y series de televisión. Juguemos a las listas y aquí tienen mis 10 libros para pasar el rato: Un calcetín de lana roja, de José Antonio Ramírez Lozano, una disparatada trama china en Triana; Vivir con los dioses: pueblos, objetos y creencias, de Neil MacGregor, un ensayo por si prefieren abrir su mente al conocimiento; La silueta del olvido, de Joaquín Camps, que no decepciona tras su apabullante historia de Hugo Mendoza; Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera, un bocado de realidad y buena literatura que viene del otro lado charco; Un matrimonio perfecto, de Paul Pen, nuestro particular Stephen King que va directo al estómago; La novela de la Costa Azul, de Giusseppe Scaraffia, sencillamente, una delicia; Rialto, 11, de Belén Rubiano, una simpática historia de libros y librerías en Sevilla; En la mitad de la vida, de Kieran Setiya, por si quiere seguir pensando y, de paso, salir del agujero; No cerramos en agosto, de Eduard Palomares, novela negra barcelonesa moderna y desenfadada y Canciones completas, de Luis Alberto de Cuenca, por si no sabía que fue letrista de la Orquesta Mondragón. Como tengo una edad, mi música viene condicionada: Angie, de The Rolling Stone; Shine on you crazy diamond, de Pink Floyd; Bohemian Rapsody, de Queen; Highwal to hell, de AC/DC; Smoke on the water, de Deep Purple; Waitin’on a sunny day, del Boss; If you leave me now, de Chicago; Europa, de Santana; Yesterday (The Beatles), Hotel California (Eagles), Tubullar Bells (Mike Oldfield) y Local Hero (Mark Knopfler y, de paso, ven al peli: Un tipo genial). En español, me valen Aute, Serrat, Los Bravos, Camarón, Miguel Rios, Sabina, El último de la fila, Nacha pop, Alaska con Dinarama o Pegamoides, Héroes del silencio, Triana, Los Planetas, Revólver, Los Secretos, Hombres G, Radio Tarifa y Mecano. Sobre las series, el espacio no me deja escribir mucho pero ahí tienen mis preferidas del momento: True Detective 3, Hanna, Babylon Berlin, Good Owens, Muñeca rusa, Dark, Hierro, The Crown, The man in the high castle y el despiporre local con El pueblo, para desintoxicar de tanto existencialismo triste. Como para aburrirse en verano…y sin necesitar a nadie.