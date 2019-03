«Los extremeños tenemos un sentimiento de familia»

Ya es toda una celebridad, al menos en su tierra. La actriz Carolina Yuste, ganadora del Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Carmen y Lola en la última edición de los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, fue recibida ayer en el Ayuntamiento de Badajoz por el alcalde Francisco Javier Fragoso, quien, tras un encuentro con la actriz, hizo unas declaraciones a los medios a los que manifestó que este premio lo siente Badajoz como suyo. «El Goya no es solo de Carolina, es en parte de la ciudad, que se siente muy orgullosa», manifestó. Carolina Yuste también ha sentido «el calorcito» de la gente de su región. «Lo digo mucho, en Extremadura, entre nosotros tenemos un sentimiento de familia, no es una cuestión patriótica, sino que he sentido que esto era parte de mi familia», comentó.

De momento su actividad profesional no ha cambiado mucho, tras recibir el Goya, según dijo, pero sí «ha sido una locura absoluta» porque este premio ha servido para que la película vuelva a proyectarse en más salas de cine y pueda verla más gente, a la que está sirviendo «para muchas cosas: para enfrentarse a sus miedos o a sus familias porque no los aceptan por lo que sea, o para empoderarse como mujeres». Hay que recordar que Carmen y Lola narra las dificultades que atraviesa la historia de amor entre dos mujeres gitanas cuyo entorno no acepta esta relación.

La actriz participará esta tarde en la Diputación de Badajoz en las Jornadas Mujer y Sociedad La Mujer en las Artes Escénicas, promovidas por la Asociación de Mujeres Progresistas. A este respecto mencionó que aunque ha habido cambios en el sector, la mujer continúja teniendo problemas porque los productores siguen siendo hombres. «Pero ahí estamos, luchando». Para esta joven actriz, el verdadero premio que ha recibido ha sido poder hacer cine «en unos tiempos complicados». Ayer se celebraba el Día Mundial del Teatro, al que Carolina Yuste se refirió también, pues según dijo «el teatro es mi casa, te da muchas posibilidades de creación». Ahora precisamente está de gira con Hablar por hablar.

Según Fragoso, «Carolina simboliza a todos los jóvenes de Badajoz, de Extremadura, que tienen sueños, a los que queremos transmitir que muchas veces se pueden cumplir».