Ludipatio, recreos inclusivos como forma de igualar las desigualdades

Igualar las desigualdades. Esta máxima del pedagogo y catedrático Gimeno Sacristán define a la perfección Ludipatio, un proyecto del CEIP Arias Montano cuyo objetivo principal es conseguir la inclusión de todos los alumnos de un centro constituido por 660 estudiantes, 50 de los cuales cuentan con necesidades especiales: trastornos del espectro autista (TEA), discapacidades intelectuales, hiperactividad, enfermedades raras…

La actividad consiste en realizar una sesión semanal de recreos compuestos por juegos adaptados a las diferentes edades con el fin de estimular habilidades que puedan aplicar en el día a día de sus vidas cotidianas mientras se logra la integración de todos los niños. Algunas, como la tolerancia a la frustración o el respeto a un compañero al que ya no se le ve como un rival o enemigo, son generales. Otras son más propias de actividades concretas. En el tres en raya, por ejemplo, aprenden la importancia de la anticipación. Los miércoles le toca el turno a Educación Infantil; los jueves, a 1º, 2º y 3º de Primaria; y los viernes, a los más mayores.

Se divide el patio en zonas de juego para mantener la distancia y respetar los grupos burbuja que garanticen la seguridad sanitaria. Detrás hay una metodología inclusiva, y es que desde el colegio opinan que el patio es un espacio educativo y social, y no existe mejor sitio donde los niños puedan aprender al mismo tiempo que disfrutan. Durante la semana, ensayan las diferentes actividades en las clases de Educación Física y Psicomotricidad. Ahí cuentan con la supervisión de sus respectivos profesores, Julián Arroyo y Marceliano Parra, que ayudan a resolver los posibles conflictos que pudieran surgir. El día que toca Ludipatio ya se enfrentan solos a la dinámica que han ido trabajando previamente, y el resultado no puede ser más exitoso.

«Lo bonito de esto es que los niños de atención a la diversidad están metidos con sus grupos de referencia. Hay algunos que no hablan, pero aquí en Ludipatio han dicho ‘Ludi’ y tienen una reacción social, por ejemplo», cuenta Inmaculada Pérez, maestra del centro especializada en Educación Especial y Pedagogía Terapéutica (PT) y máxima responsable de este proyecto, aunque incide en que el compromiso por parte de todo el equipo, docente y no docente, es total, «si no esto no funciona». Hasta los estudiantes universitarios de Magisterio que hacen prácticas en el Arias Montano se implican al máximo.

Las circunstancias especiales que el coronavirus ha originado en las vidas de todos ha provocado que Ludipatio haya empezado este año un poco más tarde. Esta semana, de hecho, es la segunda en la que se ha llevado a cabo. El colegio decidió tomarse el primer trimestre como una especie de ensayo ante los riesgos sanitarios. Cuando vieron que tomando las convenientes precauciones se podía garantizar la seguridad, se pusieron manos a la obra con la adaptación de las distintas actividades, cosa que han agradecido tanto niños como profesores, ya que Pérez reconoce que las limitaciones a las que están sometidos los pequeños ha despertado cierta agresividad en ellos.

Ni siquiera una pandemia ha conseguido interrumpir la trayectoria de Ludipatio. En ningún momento se plantearon aparcar el proyecto hasta volver a una normalidad que, a pesar de la vacuna, todavía tardará en restablecerse. Su origen se remonta a 2018, aunque no nació directamente tal y como se desarrolla hoy en día. «Hace cuatro años esto estaba gris, los niños con TEA deambulaban solos, se escondían... Así que nos dijimos de hacer algo para darle color», explica Pérez.

Primero propusieron pintar el patio, luego trabajar a través de Educación Física, y finalmente aterrizaron en este proyecto de innovación educativa que la Consejería de Educación y Empleo les ha reconocido por tercer año consecutivo. Normalmente, un mismo programa solo puede ser distinguido como tal durante dos años seguidos, pero como el curso pasado se vio interrumpido por el coronavirus, el máximo organismo autonómico ha decidido volver a incluirlos en su selección. La responsable del mismo, sin embargo, asegura que no lo hacen por eso. En el futuro, de hecho, continuarán organizándolo pesar de que no podrán volver a optar a este reconocimiento y sabiendo, además, que no existe una recompensa económica para el centro por parte de la Junta de Extremadura, simplemente una serie de puntos que pueden otorgarle a los profesores involucrados cierta ventaja en los concursos de traslados y en las oposiciones.

En absoluto desprecian este tipo de consideraciones, pero sí que creen que la innovación no es el fin del proyecto, sino un medio para lograr el verdadero objetivo: la transformación de la sociedad. «Ludipatio es beneficioso para todos. A los críos se les trabaja la sensibilidad, por lo que el día de mañana tendremos una sociedad distinta a la de hoy, que es lo que tenemos que hacer en los colegios», manifiesta Arroyo. Su compañera opina exactamente igual que él. Cree que el éxito final de este trabajo depende de tres pilares fundamentales: la familia, la escuela y los ciudadanos. Sabe a ciencia cierta que, al menos en su centro, puede contar con el apoyo del primer elemento y no hace falta que asegure la implicación del segundo; solo faltaría el compromiso del tercero.