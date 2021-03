Magic Queen Alive revive a Freddie Mercury en el López

Los aficionados del grupo británico Queen tienen una cita este viernes 19 de marzo con el espectáculo musical tributo a la legendaria banda de rock Magic Queen Alive, a las 20.00 horas en el Teatro López de Ayala.

El precio de las entradas es de 20 euros en butaca de patio y de 18 en anfiteatro. La banda está formada por Andrés Lázaro (voz), Manu Herrera (guitarra), Manuel Mesa (bajo) y Liber de Torres (batería).

Sonarán canciones míticas como We are the champions, Radio Gaga, Mama, We will Rock you, Somebody to love, Another one bites the dust, I want to break free o la conocidísima Bohemian Rhapsody, además de himnos de etapas anteriores de la banda y clásicos que Freddie Mercury no pudo cantar en directo.