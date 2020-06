Más de 100 personas reclaman a la derecha que se sume a la reconstrucción de un nuevo modelo de país

Con un minuto de silencio por la víctimas de la pandemia del coronavirus y en solidaridad con sus familiares comenzó la concentración a las 12.00 horas de hoy, en la plaza de España, en Badajoz, convocada por UGT y CCOO con el lema "Vamos a salir: Por un pacto para la reconstrucción de España", que rezaba en una pancarta. Tras ella estaban representantes del PSOE, Podemos, IU, PCE y con un mensaje coincidente, reclamar "a la derecha que deje su actitud de odio y de confrontación y se sume a trabajar para que la salida de la crisis sea justa y solidaria", señalaron Patrocicinio Sánchez, secretaria general de UGT, y Encarna Chacón, de CCOO.

HOMENAJE A TRABAJADORES ESENCIALES / "Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de servicios esenciales que han estado en primera línea desde el principio de la pandemia, en residencias de mayores, supermercados, transporte, fuerz<as de seguridad del Estado, sanitarios, agricultores ganadores, que los aplausos de los balcones bajen a la calle para darles el homenaje que merecen", manifestó la secretaria de UGT.

Sánchez afirmó que "tenemos la oportunidad de reconstruir un gran país, un país distinto; la crisis no la pueden pagar los trabajadores, como la anterior, la pagaremos entre todos, sin que puedan hacer lo que quieran las grandes empresas, holding y bancos; será una salida justa y solidaria".

Señaló que los sindicatos han negociado la continuidad de los Ertes y lo seguirán haciendo para que la prórroga sea hasta diciembre, para evitar la pérdida de empleo, que negocian con el Gobierno y con los empresarios. En Extremadura, con la Junta para que pague la diferencia de aquellos trabajadores que no llegan al salario mínimo interprofesional. "Y vamos a seguir negociando con la patronal dando ejemplo de responsabilidad, apostando por los servicios públicos, que sufrieron recortes y ahora hemos visto las consecuencias". Y concretó en "lograr sueldos dignos, porque sin ello no habrá recuperación económica; un nuevo modelo de residencias de mayores, apuesta por el empleo y no permitir recortes salariales".

Sánchez reclamó el entendimiento de los grupos parlamentarios, ante "una actitud vergonzosa de la derecha que no podemos permitir", y reclamó que "se sumen al trabajo para salir de la crisis, pues no puede quedarse nadie atrás".

CONCORDIA Y RESPONSABILIDAD / Encarna Chacón dijo que "esta pandemia ha generado una crisis mundial que nos ha dejado sin resortes, pero nos ha dado una lección de responsabilidad; hoy hay 53 ciudades españolas pidiendo lo mismo que nosotros aquí, pidiendo concordia y responsabilidad".

Afirmó que la pandemia no afecta igual a quienes viven en buenas condiciones que a quienes sin recursos viven en estado de hacinamiento. Y añadió que ante el teletrabajo, "no vamos a consentir que se imponga a costa del sacrificio de los trabajadores; y exigimos que se regule".

La secretaria de CCOO consideró fundamental "la mejora de los servicios públicos, del cuidado de los mayores, cambiar el modelo productivo y social por uno más igualitario, justo y responsable".

Chacón defendió que "hemos conseguido pactos con la patronal" e instó a "modificar la actitud de odio de la derecha, que tiene que entender que debe hacer oposición constructiva con responsabilidad, hay que exigirles que sea responsable y asuma el compromiso de trabajar por el bien común". Y añadió que "solo saldremos de la crisis unidos, con medidas que generen empleo, medidas sociales y con un objetivo fundamental, el cambio de modelo de país, una salida justa y solidaria, no como en 2008".

La secretaria de CCOO dijo que "no podemos consentir que siga la confrontación y debemos exigir cambios en la política fiscal, una sanidad pública, una educación laica y de calidad y la derogación de la reforma laboral; no podemos permitir que el trabajador esté en manos del empresario, por eso, los sindicatos estaremos en la negociación, pero también en la confrontación".