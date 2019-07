Más de 150 personas asisten al taller de cine del festival ibérico

MMás de 150 personas con discapacidad intelectual de cinco centros de Extremadura asistieron ayer al taller de cine Cómo se crea un film, impartido por el director y guionista Josevi García Herrero, y que se desarrolló en la Residencia Univeristaria de la Fundación CB (Rucab) dentro de la sección Cine sin Límite del 25 Festival Ibérico de Cine.

Esta actividad ha hecho posible que los asistentes participen en una grabación de cine, poniéndose delante de la cámara e interpretando un papel siguiendo las instrucciones del director. Tras la proyección del corto Yes We Can, del Taller de Cine Inclusivo de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche, y el tráiler del making of del premiado cortometraje Distintos, Josevi García ha improvisado un plató de cine y ha dirigido a un grupo de jóvenes en el rodaje de diferentes escenas.

El festival tiene hoy otra cita importante con el Concierto de Cine que la Orquesta de Extremadura (OEx), bajo la dirección de David Hernando, ofrece esta tarde (20.00 horas) en el Palacio de Congresos de Badajoz, en el que interpretará versiones originales de compositores y de películas españolas y obras de compositores internacionales. Las entradas tienen un precio de 10 euros.