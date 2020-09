Máximo Huerta: «Estar en Badajoz es como estar en casa»

El periodista, exministro de Cultura y escritor valenciano Máximo Huerta presentó ayer en la Feria del Libro su novela ‘Con el amor bastaba’. Es una obra que «trata de la felicidad, de ser uno mismo. De la felicidad de un niño hasta que se hace adulto, de los problemas a los que se enfrenta la familia. Una novela con intriga, con muchos secretos y que habla de la belleza de ser diferentes cada uno», dice.

El escritor se sintió feliz de volver a Badajoz ya que «es como llegar a casa, es un lugar que ya conozco y que sé emocionalmente cómo se mueve y cómo es el espacio y el entorno, y eso me gusta. Que Badajoz sea la primera feria que se celebra, con todas las medidas que se están llevando a cabo y demás, me encanta, porque no deben parar. Hay que hacerlas seguras, hay que hacerlas con medidas pero jamás parar la cultura. Al igual que no paran otros sectores, el libro también es necesario para alimentarnos de otra manera y no hay que eliminarlos, hay que hacer que sean parte de nuestra vida». Añadió el autor que «estoy feliz de estar aquí presentando la novela que no pudimos presentarla antes», Y sentenció que «el libro nace realmente cuando un lector te dice que lo ha leído, cuando te dice lo que siente, como le ha llegado». Para él, «esas conversaciones que suelen ser en voz baja, porque muchos leen en soledad igual que muchos escribimos en soledad, es como una pequeña confesión lector - autor y ese feedback es maravilloso y necesario para que un libro crezca».