De mayor quiero ser torero

Alejandro Talavante, Miguel Ángel Perera, Ginés Marín o José Garrido. Todos ellos dieron sus primeros pasos en el mundo del toreo de la mano de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Se creó en 1998 y desde entonces han pasado por ella más de 500 jóvenes. Muchos son de fuera la provincia e incluso de la región, y es que la ilusión que les produce formarse en el mismo sitio que algunos de los diestros más importantes del momento no es poca.

Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva e incluso Portugal gracias al protocolo de intercambio que tienen firmado con la escuela de Moita son tan solo algunos de los lugares de los que provienen. Su compromiso es máximo, y prueba de ello es que la mayoría se traslada a Badajoz para compartir piso con sus compañeros como si de estudiantes universitarios se tratasen.

Este año, la organización cuenta con 39 discípulos, menos que en otras ocasiones debido al miedo que los padres tienen con motivo del coronavirus. La pandemia interrumpió su actividad presencial en 2020, pero volvieron al ruedo tan pronto como la situación fue lo suficientemente segura para ello. El cumplimiento de una serie de garantías sanitarias es lo que ha hecho que este curso haya dado comienzo un poco más tarde de lo normal. Los maestros Luis Reina y El Cartujano empezaron a dirigir sus clases a principios de este mes. Al poco tiempo se incorporó el preparador físico, Miguel Ángel Pérez Sousa, y esta semana hará lo propio Inmaculada González, la psicóloga.

Entre todos se coordinan para darle a los alumnos una formación lo más completa posible que, aunque parezca lo contrario, no se centra única y exclusivamente en manejar el capote y dominar al toro. Conferencias, exposiciones, talleres, encuentros... «Es que tauromaquia no es solo torear, abarca mucho más», cuenta Pedro Ledesma, coordinador de la institución.

Esa amplitud es lo que provocó que hace varios años decidiesen contar con profesionales que instruyeran a los alumnos física y psicológicamente. De las tres horas que entrenan lunes, miércoles, viernes y sábado, 50 minutos los pasan con Sousa, profesor de Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura que en su día también aprendió en la escuela. Su tarea consiste en acercar lo máximo posible al entrenamiento el estrés físico que supone una corrida de toros. Los estudios que ha llevado a cabo tanto con novilleros como con matadores le han hecho derribar una serie de mitos muy presentes en su área hasta hace poco: «La preparación física antigua estaba más basada en sesiones de larga duración y baja intensidad. Eso es importante, pero con estas investigaciones nos hemos dado cuenta de que los toreros se desplazan muy poco, unos 300 o 400 metros, y la intensidad es muy alta».

Es por ello que, aunque no prescinde de la carrera de resistencia, suele enfocarse más en ejercicios de otra clase: de habilidad, de agilidad, cognitivos... En este último tipo influye también la psicóloga. «Trabajamos técnicas cognitivas, principalmente la atención y percepción, para que, cuando estén en una plaza, los estímulos los centren en aquello que tienen que percibir, que no se desvíen a la grada, que en la entrada a matar visualicen un punto...», explica González.

Antes de meterse en faena, necesita hacer una evaluación inicial personal, una labor tediosa pero clave en su función, puesto que, como ella misma afirma, la intención es marcarles un objetivo individual a cada uno de ellos sin que les importe lo que ocurre alrededor: «Lo que más nos preocupa es que sea una mejora que no esté basada en la comparación con otros compañeros tanto de la escuela como de fuera, una cosa que se suele dar mucho porque al final todos intentamos compararnos y aquí pasa exactamente igual. El fin es progresar día a día y no centrarse en lo que otros pueden estar consiguiendo».

El control de estos pensamientos negativos es esencial para que los jóvenes no se desanimen tras una mala actuación. «Después de un día donde no han estado bien por cualquier tipo de circunstancia siempre piensan en dejarlo, se plantean si les merece la pena tanto sacrificio y si los esfuerzos que están haciendo sirven para algo. Por eso es fundamental trabajar el fracaso entendiéndolo como ellos lo entienden», cuenta.

Del ruedo a la vida

Todas estas cuestiones las aplican al mundo del toreo, pero son enseñanzas que, inevitablemente, les acaban sirviendo a los chavales para afrontar su día a día. Ledesma asegura que se toman muy en serio la implicación de los chicos en las distintas facetas de la vida. El Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo, por ejemplo, invitaron a Laura Nogales, María Rosa Quintero y Alba de los Reyes, las únicas tres féminas de la escuela, a manifestar qué significaba para ellas ser chica en este mundo, y el pasado lunes, sin ir más lejos, le regalaron una camiseta a Jaime Alcón con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, un trastorno genético que él padece.

«Le estamos formando con una atención especial porque entendemos cuáles son sus limitaciones, aunque también tiene virtudes. El año pasado, por ejemplo, les pedimos a los alumnos que definieran con una palabra qué supone para ellos tener un compañero como Jaime. Superación, constancia, esfuerzo, ilusión... Todo eso representa también los valores que tiene la escuela y que tratamos de inculcarles», señala el coordinador.

Con ellos, además de motivarlos, tratan de ponerles los pies en la tierra. Reina apunta que una de las cosas que más claras les dejan desde el principio es que no todo el que entra por la puerta de la plaza acaba saliendo torero. Por eso es indispensable que los que están cursando enseñanza obligatoria (ya sea la ESO o Primaria, por que las edades de los aspirantes van desde los 10 hasta los 20 años) les entreguen sus calificaciones al final de cada trimestre. «Es muy difícil llegar arriba en este mundo, así que nos enfocamos no solamente en que puedan cumplir su sueño, sino también en que aprendan otros aspectos que son importantes para la vida. Las notas académicas, por ejemplo, son muy importantes. ¿Que llegas a dedicarte al mundo del toreo? Perfecto. ¿Que no? Pues al menos estás formado en otros aspectos», sentencia González.