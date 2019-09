«Me siento totalmente integrado en el equipo de gobierno, hay sintonía»

Es el único concejal de Vox con responsabilidades de gobierno en un ayuntamiento de una capital de provincia. Se empeñó en que si el PP y Ciudadanos querían su voto para la alcaldía de Badajoz, no sería a cambio de nada. Quería ser concejal del Decoro, le dieron Limpieza y se lo ha tomado con empeño.

-¿Se siente integrado en el equipo de gobierno?

-Completamente integrado. Hay una buena sintonía. Puedo dirigirme a cualquier miembro del equipo de gobierno y se me escucha y se me atiende. Creo que somos gente joven que hemos entrado en las diferentes formaciones políticas y tenemos un mismo fin que es sacar Badajoz adelante y a lo mejor tenemos apartados los partidos a los que pertenecemos.

-¿Con Cs también?

-Muy buena. No sé si porque somos gente joven y parece que eso te une más. Me llevo bien con todos.

-Sin embargo Cs mantiene las distancias con Vox.

-Son cosas del partido. Al principio incluso le dije a Ignacio Gragera (Cs) que no me estaban molestando nada sus declaraciones. Desde el grupo municipal de Vox entendíamos que las hiciese para dar explicaciones a su partido.

-Ejerce el área que pidió, aunque no sea Concejalía del Decoro.

-El decoro ha calado. Fue un video que hice en precampaña y se habló del decoro de manera conjunta: no solo lo lleva Limpieza, también Parques y Jardines, Vías y Obras y Urbanismo. Me ha tocado una de las partes que yo quería y es importante para lograr ese «decoro», que no solo depende de mí. Por eso cuando decimos que nos llevamos bien con el equipo de gobierno es porque Parques y Jardines, Urbanismo y Limpieza vamos de la mano. Si fallamos uno de los tres no nos va a lucir lo que uno haga.

-Promociona mucho sus decisiones en las redes sociales.

-Los ciudadanos me están agradeciendo el trabajo que estamos haciendo, incluso los ideológicamente opuestos han llegado a reconocer que aunque eran escépticos con la entrada de Vox, a día de hoy en el poco tiempo que llevo se está viendo un cambio. Sobre todo en la cercanía: soy un concejal cercano. Atiendo las demandas vecinales y escucho..

-En las opiniones que vierte no tiene filtro.

-En Vox somos un partido políticamente incorrecto. No tenemos ciertos filtros que tienen otros, que en petit comité piensan lo mismo. Puede ser que por eso nos llevemos bien con Cs y con el PP, porque al final su electorado y sus miembros piensan como nosotros, aunque tienen un filtro. A mí de momento nadie me ha puesto ninguno.

-En los plenos municipales, sin embargo, no habla mucho. En el último no abrió la boca.

-En el poco tiempo que llevo me he dado cuenta de que los plenos al final no tienen utilidad para el ciudadano y son más un escaparate político para la oposición, por si se quiere lucir un poquito. No veo ningún beneficio respecto al trabajo municipal. En otros plenos he tenido alguna intervención que ha sido hasta viral a nivel internacional.

-Cuando se habla del franquismo, lo buscan y lo encuentran.

-No es hablar del franquismo sino de la historia. En Vox siempre decimos que venimos a hacer política y algo más, queremos contraponernos al movimiento cultural de la izquierda, que campa a sus anchas en este país porque nadie le hace frente. No es que esté a gusto hablando del franquismo. Es que voy a hacer frente al dominio de la izquierda. No estoy viendo de momento una oposición constructiva.

-¿Necesita buzonear sus intervenciones porque siente que no tienen suficiente eco?

-Es activismo político. Es una forma de publicitarse para dar a conocer lo que hace el cargo político de Vox en el ayuntamiento.

-¿Ha tenido usted algo que ver con que el ayuntamiento niegue un espacio a la comunidad musulmana en el cementerio?

-No me consultaron. No he hablado con el concejal de Cementerios ni con el alcalde al respecto. No sé si les condicionaría mi postura. La gente está esperando que Vox haga ese tipo de declaraciones.

-¿A quiénes representa Vox?

-Yo ahora represento a Badajoz. Soy concejal de Limpieza y de Pedanías. Cuando recibo un aviso no pregunto la filiación. Solo me interesa darle la solución. Siento que la gente está contenta conmigo. De momento he recibido más alabanzas que críticas.

-Le critican que el grupo municipal sea la agencia de colocación de candidatos de Vox que no han entrado en otras instituciones.

-Es una crítica malintencionada. Creo que cuento con los mejores asesores. Yo les he dicho que no hay mal que por bien no venga. Para mí ha sido beneficioso porque me iba a costar encontrar a personas con ese perfil, profesionalidad y experiencia. Me encanta rodearme de los mejores, que es como realmente creces.

-¿El concejal es usted pero el grupo son los tres?

-Somos un equipo. Está claro que la última decisión la tomo yo y no se me impone nada. Me gusta escuchar porque se aprende. Me cuesta asumir el nuevo papel porque he sido un funcionario de base que recibía órdenes y ahora soy yo el que mando.

-¿Apoyará dentro de dos años que el alcalde sea de Cs?

-Si todo va bien, sí, si llevamos la misma sintonía. No creo que nadie quiera que en dos años esto estalle por los aires. Estamos asentando buenos cimientos entre las tres formaciones. Claro que lo votaré.