Que se dé por vencida la comunidad islámica de Badajoz, porque mientras el PP o Cs sigan al mando del Ayuntamiento de Badajoz, no va a disponer de una parcela en ninguno de los cementerios de la ciudad.

Más de 20 años lleva el imán, Adel Najjar, solicitando un lugar donde los suyos puedan ser enterrados según su rito religioso, para evitar que tengan que ser trasladados a muchos kilómetros de donde viven sus familiares más cercanos. A los musulmanes de Badajoz, a los extremeños, no les queda otra que sus cuerpos sean repatriados a sus países de origen o trasladados a los cementerios islámicos de Madrid o Fuengirola (Málaga), que son los más cercanos, y ya están bastante lejos.

Con la ley en la mano lleva el imán solicitando durante más de dos décadas a las Administraciones que en Extremadura haya un espacio donde su comunidad pueda enterrar a sus muertos, en el suelo y mirando hacia La Meca. En dos décadas, la comunidad islámica solo ha recibido excusas por parte del Ayuntamiento de Badajoz y ningún argumento sólido. La prueba es que los motivos han ido cambiando.

Primero fueron cuestiones sanitarias, porque el rito islámico obliga a depositar el cuerpo en contacto con la tierra. Los musulmanes extremeños cedieron y firmaron un protocolo con la Consejería de Sanidad que establece en una cláusula que el cuerpo podrá recibir sepultura dentro de un ataúd en el que se echará tierra, una solución con la que se cumple la normativa al tiempo que se respeta la creencia religiosa. Inconveniente superado. Pero para el ayuntamiento pacense no fue suficiente.

Hace año y medio el eterno debate se volvió a cerrar en falso. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, insistía en que no se podría ceder una parcela exclusiva para una determinada confesión porque entonces otras también tendrían derecho a solicitarlas. Ninguna más la ha pedido. Razonó que el cementerio es aconfesional y que tampoco podía aceptar la petición de que los operarios que asistiesen a los enterramientos no fuesen mujeres ni de otras religiones. El imán negó rotundamente estos requisitos. A fuerza de repetir una falsedad no se convierte en verdad.

La comunidad islámica ha estado callada, al menos en los medios de comunicación, durante año y medio, en favor de la convivencia, según el imán. En los últimos meses han fallecido dos musulmanes, cuyos cuerpos han tenido que ser repatriados a Marruecos y, de nuevo, el imán ha retomado su antigua y justa reivindicación. De nuevo se ha topado de bruces con Fragoso, a falta de cuatro meses para que deje la alcaldía. El todavía alcalde dice que su postura no va a cambiar mientras no haya nuevos argumentos que lo justifiquen. Insiste en lo de las operarias mujeres, una sinrazón desmentida. Ahora su principal motivo es que las convicciones tienen que ser compatibles con los principios que regulan la convivencia en la Constitución Española y, según él, que los musulmanes cuenten con una parcela reservada no lo es. Debe ser que en la treintena de municipios españoles donde existen cementerios musulmanes conviven al margen de la Carta Magna. Después de tantos años y de tiras y aflojas, solo cabría un careo entre las dos partes para que ambas pudieran defender y rebatir razones. A juzgar por las únicas declaraciones que al respecto hizo el futuro alcalde, Ignacio Gragera, parece que tampoco va a escuchar las oraciones del imán, pues cuando se le ha preguntado, ha mirado para otro lado, que no hacia La Meca. Que los cementerios de Badajoz son aconfesionales es discutible. Lo serán sobre el papel, porque en la práctica cualquiera podría pensar lo contrario. Solo tendría que comprobar sus nombres: Virgen de la Soledad y San Juan, ambos de indiscutible origen cristiano católico, como son las capillas que existen en los dos, donde se ofician misas el Día de los Difuntos. Si eso no es trato diferenciado, que venga dios y lo vea.