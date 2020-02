Medio centenar de personas se manifiestan contra la caza en Badajoz

En torno a medio centenar de personas han participado en la mañana de este domingo en la manifestación convocada por la 'Plataforma No a la Caza' en Badajoz, tras concentrarse en el paseo de San Francisco, donde desplegaron pancartas con los textos: "No a la caza. Son asesinatos, no es un deporte", frase que también corearon, o "No a la caza con galgos y otras razas", que abrió después la marcha.

La fotógrafa Mai Saki fue la encargada de leer un manifiesto, el mismo que en el resto de ciudades españolas en las que se celebraron manifestaciones, entre ellas también Cáceres y Mérida.

Mai Saki ha explicado que "pedimos el final de la caza porque estamos en el siglo XXI y no puede ser considerada un deporte, es un acto bárbaro", y ha puesto de ejemplo que "cada año se abandonan más de 600.000 galgos cuando finaliza la temporada de caza, y no son solo los galgos, está el resto de animales, el daño que causa el pleno en la tierra, la muerte de miles de aves, de conejos", o "5.000 heridos y 1.500 muertos por accidentes de caza cada año", señaló.

Mai Saki ha recordado que el Seprona de la Guardia Civil realiza cada año "12.500 actuaciones contra el maltrato animal, 309 robos de perro de caza", y ha desmentido que la caza sea un sector económico, pues "dicen que genera 60 millones de euros, pero cazar con galgo cuesta 13,60 euros y federarse cuesta 35; no se mueve más que el dinero de las subvenciones".

Los manifestantes exigen al Gobierno central que elabore un ley estatal de protección animal.