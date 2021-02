El Meiac inaugura Algoritmia: arte en la era de la inteligencia artificial

Siete de las diez empresas más importantes del mundo a nivel económico son tecnológicas. 2017 fue el año en el que, por primera vez, los cinco primeros puestos de este ranking basado en la capitalización bursátil fueron ocupados por compañías de este sector. Son datos que en un principio podrían parecer abstractos, pero que tienen una influencia directa y cada vez mayor sobre nuestras vidas. Gustavo Romano es consciente de ello y por eso ha puesto en marcha ‘Algoritmia: el arte en la era de la inteligencia artificial’, una exposición que se inauguró ayer en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) con la presencia de Miriam García Cabezas, Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, y que podrá verse hasta el próximo 2 de mayo.

Se trata de la cuarta fase de un proyecto, NETescopio, que Romano, comisario, también se encarga de coordinar desde que se pusiera en marcha allá por 2008. Aprovechando el 25 aniversario del museo que se celebró el año pasado, este porteño residente en Madrid ha querido poner el foco sobre cómo Internet nos ha convertido en mercancía mediante un recorrido por la historia de la web que permita observar cómo ha respondido el arte a esta nueva situación.

El nombre de la exposición no es casualidad: «Estamos totalmente traspasados por algoritmos en todos los sentidos: en las redes sociales, financieros, algunos incluso deciden cuestiones de la producción económica…». Romano no ha podido asistir a la inauguración por problemas relacionados con el coronavirus, por lo que el encargado de explicar el concepto fue José Ángel Torres, coordinador de la exposición y técnico del Meiac, que también destacó el control que los algoritmos ejercen sobre nuestra vida.

A priori, esta recopilación de obras transmite una imagen verdaderamente negativa de Internet, pero no es ese el propósito de Romano. «La producción pasa en gran medida por procesos digitales. No es necesariamente algo malo, pero me parece que hay que estar atentos. Tenemos dos posibles actitudes: no estar prevenidos ante aquello con lo que nos estamos comunicando o empezar a investigar qué hay detrás. Tanto los gobiernos como la gente están empezando a ver que hace falta regular algo que se puede llegar a ir de las manos, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial», explica el comisario.

Las aportaciones provienen de artistas procedentes de diversas partes del mundo, pero Extremadura no se queda sin su representación. La encontramos en ‘Guadiana’, una obra que, a pesar de haber sido realizada por un artista catalán, Antoni Muntadas, respira aroma castúo al enseñar un recorrido por el río que le da nombre a través de Google Maps. Este trabajo ya se expuso en el museo hace tres años, pero ha sido recuperado por el comisario dado su perfecto encaje en la idea de Algoritmia.

Las restricciones por coronavirus no han permitido que los visitantes puedan interactuar con muchas de las muestras. Sin embargo, para Catalina Pulido, directora del Meiac, esta limitación no supone demasiado problema, ya que todo aquel que desee vivir al completo la experiencia podrá hacerlo mediante los códigos QR ubicados al lado de cada una de las obras.