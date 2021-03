Memoria para no ser invisibles

«Llevamos 40 años trabajando para que no nos hagan invisibles, porque hacer invisibles a las víctimas es enterrar nuestra dignidad, memoria y justicia». Un año más, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y el aniversario del 11-M, del que se cumplen 17 años, ayer se rindió homenaje y se recordó a quienes han sido asesinados y a quienes siguen sufriendo el dolor de la sinrazón en el monumento de los corazones dedicado a su memoria en la avenida Sinforiano Madroñero, donde se guardó un minuto de silencio y se depositaron flores.

La delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura, María José Ruiz, fue la encargada de leer un manifiesto, en el que denunció que se esté «abogando por blanquear a los terroristas y pasar página», olvidando su sufrimiento. «Las víctimas no somos del pasado», defendió. Asimismo, aseguró que ETA no ha sido derrotada, sino «que al dejar de matar ha conseguido lo que no hizo matando»: estar en las instituciones para dar voz a sus reivindicaciones históricas, como el acercamiento de presos al País Vasco o la amnistía. Por ello, reclamó que no se otorguen privilegios a los terroristas que dicen estar arrepentidos, que se persiga a los huidos y se esclarezcan los atentados aún pendientes. «No es venganza, es justicia», aseguró.

Al acto asistieron representantes del PP, PSOE, Cs y Podemos. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, y la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, coincidieron al alertar del «peligro» que puede suponer olvidar esta parte de la historia de España, que se debe seguir contando para que «no vuelva a ocurrir» y porque sería una «injusticia» que se olvidara que «vivir en democracia y libertad cuesta sacrificios». H