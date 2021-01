El mercadillo de los martes de Badajoz abrirá de nuevo con todos los puestos

Los vendedores ambulantes ven algo de luz en el túnel de la pandemia. Su actividad se ha equiparado con la del resto del comercio minorista y este martes, 2 de febrero, el mercadillo del antiguo ferial de Badajoz volverá a abrir con todos sus puestos. Hasta que esta semana la Junta de Extremadura no ha flexibilizado las medidas para el sector, desde después de Navidad solo podían acudir al mercadillo vendedores de productos considerados esenciales, en los que entran alimentación, plantas y artículos de ferretería, quedando excluidos textil, calzado, complemento, entre otros.

Las restricciones para la venta ambulante son las mismas que para el conjunto del pequeño comercio: horario de diez de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, y un aforo limitado al 30%. Por eso, en el mercadillo de hoy domingo en el recinto del polígono industrial El Nevero solo se podrán instalar puestos de productos esenciales y no el resto.

«Estamos contentos por poder trabajar y porque se nos considere comercio y no haya agravio comparativo», señaló Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comercio Ambulante de Extremadura (Acaex). Esto no solo supone un respiro para los bolsillos de los vendedores que hasta la fecha no habían podido retomar su actividad, sino también para los que sí podían instalar sus puestos, pues sin el mercadillo al completo la clientela se ha reducido considerablemente y sus ventas han caído en picado en las últimas semanas, según reconocían los afectados.

«Han sido meses muy duros para nosotros. Estos son negocios familiares y suponen el único ingreso para muchas casas», apuntó Cruz. En este sentido, también reclamó celeridad en el pago de las ayudas concedidas a estos autónomos tanto por el Ayuntamiento de Badajoz como por la Junta de Extremadura, pues, según el presidente de Acaex, en el primer caso hay un 25% de solicitantes a las que aún no se les han abonado, y en el segundo, esa cifra se eleva hasta el 50%.

De momento, los vendedores acudirán al mercadillo de Badajoz, Mérida, Don Benito y Cáceres, aunque están pendientes de que les confirmen otros ayuntamientos de la región, como los de Montijo, Almendralejo, Castuera y Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz, y los de Coria, Plasencia, Moraleja y Navalmoral de la Mata, en la de Cáceres.

«No comprendemos cómo habiendo un decreto de la Junta de Extremadura, no nos dejan, cuando tenemos derecho a montar y a ejercer nuestra actividad como el resto del comercio», se quejó Cruz, quien volvió a insistir en que no acudir a estos mercadillos supone para ellos un «perjuicio económico muy importante». En el caso de algunos, como en el de Almendralejo, se está pendiente de los datos de la incidencia de la covid-19 para tomar la decisión, pero en otros «se niegan los alcaldes y concejales», criticó el presidente de Acaex.