El Mercado Navideño de San Francisco da oxígeno a los puestos de artesanos

La mayoría llevaba casi todo el año sin plantar sus mercancías en la calle debido a la pandemia, pero el Mercado Navideño organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz en el paseo de San Francisco, que hoy cierra sus puertas, ha sido una de las pocas actividades navideñas que se ha mantenido y ha permitido un respiro a los artesanos que han expuesto en la céntrica plaza. Las ventas han sido inferiores a las de años anteriores, por las propias limitaciones de aforo, por los días de lluvia y frío y porque abrió dos semanas más tarde de lo habitual (desde el 9 de diciembre). Aún así, los vendedores se muestran agradecidos por haber retomado su actividad.

Desde el 2015 no ha faltado a su cita el puesto de juguetes de madera procedente de Granada. Leandro Losa reconoce que en navidades anteriores vendieron mucho más, pero está «contento» con el resultado, a pesar de que el tiempo no ha acompañado. «Cada uno tendrá su versión pero estoy contento porque es una oportunidad de poder trabajar, ha sido un año bastante complicado, no ha sido normal para los que nos dedicamos solo a ferias y fiestas como las medievales y cualquier cosa que entre en casa permitirá por lo menos ir tapando agujeros», aduce.

Para poder abrir el mercado, se valló todo el entorno, se estableció una única entrada y otra salida y se limitó el aforo a 300 personas. A Leandro Losa le han parecido «correctas» todas estas medidas y cómo se ha organizado el mercado, pero eso unido al frío han supuesto que «la gente vaya con más prisas y no se detenga tanto». En cuanto a las restricciones, «lo han hecho muy bien, han sido muy profesionales, ni siquiera a mí me dejaban salir por la entrada», bromea. Todo ello no ha impedido que siga pensando que el de Badajoz «es uno de los mercados navideños más bonitos de España».

Mariángeles Fernández expone por primera vez en San Francisco, donde se ha instalado con loza portuguesa. No se queja del resultado. «La gente tenía ganas de comprar y yo de vender» y este año sin ninguna feria «por lo menos ha sido una oportunidad para trabajar algo». Esta mujer no había expuesto su mercancía desde las navidades pasadas. Esta ha sido la única actividad del 2020, porque empiezan a trabajar en marzo, cuando se suspendió todo. «Me voy contenta con cómo me ha tratado el público» y promete volver la próxima Navidad «si el covid nos lo permite».

También es el primer año en el mercado de un puesto con globoflexia, minerales y macramé. La empresa de globos se dedica a decorar celebraciones, que la pandemia ha suspendido, y «por lo menos diciembre ha ido mejor por el mercado», aunque «flojito», según Verónica Rodríguez, para quien esta cita «ha sido una experiencia muy bonita». Rocío Martínez lleva el puesto de Artesanos Panvira, de dulces y panes, que tampoco ha vendido como en anteriores navidades y además han tenido «doble trabajo» pues todos los productos están embolsados individualmente. Aunque ha habido muchos días en los que se ha alcanzado el aforo, Rocío constata que la gente no estaba en los puestos sino en las terrazas de los dos quioscos y además el circuito del recorrido no ha favorecido a las casetas del lateral de Correos. Llevan varios años montando en San Francisco «y nos ha ido siempre muy bien, pero este año no se ven los dulces y no se pueden comer con las mascarillas, ha sido para mantenernos», señala. Nunca ha faltado a esta cita, desde que comenzó en San Atón, el puesto de turrones de Castuera de Antolín León. Tampoco en esta edición y les ha ido «bien», asegura Antolín Fernández. «Pensábamos que no tendría aceptación este año, pero ha ido muy bien», manifiesta. «No se ha vendido como otros años, pero se ha vendido». Lo dicen ellos que no han podido acudir a ninguna feria en el 2020. Además, en San Francisco les ha beneficiado su ubicación, junto a la entrada.

La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, también se muestra satisfecha por la buena acogida del mercado. El balance no puede ser el mismo que en anteriores ediciones, que se medía por la cantidad de gente que acudía. Ocurrió con la última Feria del Libro, que atrajo a menos público pero a más lectores. «La gente tenía muchas ganas del mercado», dice y ha habido días que han pasado cientos de personas, siempre respetando el aforo. Eso sí, se ha podido pasear con «tranquilidad» porque «no ha habido mogollón». Reconoce que pudo suponer un trastorno organizar una salida y una entrada, pero «la gente en general ha sido paciente» y ha dado la vuelta, también en la cola para poder acceder. «Era la única forma de poder controlarla», subraya. Según el Embajador Postal, han sido muchos los niños que han acudido a llevarle sus cartas. También se han llenado los talleres en la carpa de San Francisco, que había ampliado la superficie para que hubiese más distancia «y han funcionado muy bien», como los del Museo el Carnaval. La Navidad no ha pasado de largo por San Francisco.