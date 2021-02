Nunca imaginé que llegaría el momento de escribir estas palabras. Y, al escribirlas, ya me siento huérfano. Más allá de su familia y sus amigos de toda la vida, somos legión los que nos quedamos sin sus palabras sabias, sin sus miles de anécdotas, sin sus acertados consejos, sin sus bromas, sin poder disfrutar de su colosal memoria y de su entrañable afecto. He conocido a Miguel Celdrán durante los últimos 31 años de mi vida, 18 de los cuales trabajando con él a diario. Son tantos los momentos, las conversaciones, los silencios, las miradas, las frases, los hechos, que destacar algo de entre tanto tiempo vivido a su lado me resulta tan difícil como decirle adiós. Profesionalmente, todo se lo debo a él, quien siendo mi jefe, se convirtió en padre, compañero y amigo. Personalmente, y el honor por ello es inabarcable, a veces me dicen que tengo ocurrencias o gestos que se parecen a él. Con eso está todo dicho. Miguel Celdrán llegó a la política cuando en Badajoz ya era conocida en todos los ámbitos su generosidad, su capacidad y su simpatía. Siendo Alcalde no hizo más que desarrollar esa extraordinaria forma de ser donde conjugaba a la perfección el sentido común, el amor por Badajoz, su transparencia y espontaneidad y su humildad que lo agrandaba. Miguel Celdrán ha sido el mejor Alcalde de Badajoz no solo porque ha desarrollado el cargo más que nadie en la historia o porque lo hayan votado más que a nadie, sino, sobre todo, porque se hacía querer, porque allí donde acudía, todo lo llenaba, porque conectaba a la primera, porque sus silencios hablaban, porque sus lágrimas eran sinceras, porque sus sonrisas eran eternas. Sabía de todo y su vida había sido tan rica en experiencias que siempre tenía a mano un ejemplo para amplificar la felicidad, amortiguar el problema o hacer más llevadero el dolor de cuantos trataba. Miguel te hacía sentir parte de su familia cuando te hablaba de su madre y de su padre, de su mujer, Marili, de sus hijas, yernos y nietos, de sus hermanos, de sus amigos del Portugués o del fútbol, el carnaval o el baloncesto. Con Miguel era como estar en casa. En esos 18 años de intenso trabajo, de tanto tiempo a su lado, de madrugones y madrugadas, de horas de viaje, de preparación de reuniones, eventos o en la soledad del despacho mirándonos, no recuerdo debilidad sino prudencia. Y su fuerza para salir adelante y llevarnos a todos de la mano cuando flaqueábamos. Miguel era de otra época, sí, de aquella que conservaba valores, que mantenía posturas y que tendía la mano mirando a la cara. Aquella señora que un día nos paró en la calle: Perdone usted, Alcalde, que sepa que yo soy de Ibarra, de Ibarra y de usted, don Miguel. Gracias, madre, y se plantaron dos besos … y ya no puedo escribir más porque tengo un dolor aquí dentro ahora que sí que se ha ido de verdad y no son suficientes los recuerdos para engrandecer la figura de un hombre bueno, de un Alcalde íntegro y de un amigo a quien casi todo se lo debo.