El ministerio afirma que la obra del palacio de justicia «está en ejecución»

Las obras del proyecto de terminación del nuevo palacio de justicia de Badajoz, en la Ronda Norte, «está en ejecución» en la actualidad, según ha manifestado el ministerio por escrito en respuesta a las preguntas de este diario. Sin embargo, desde el exterior no se ve actividad alguna ni en el edificio ni en el entorno.

El proyecto para terminar los trabajos que abandonó a finales del verano de 2018 la anterior empresa, Unika Proyectos y Obras SAU al entrar en concurso de acreedores, después de habérsela adjudicado en 2015 por 15,1 millones de euros, se le adjudicó el 5 de diciembre de 2019 a la unión temporal de empresas formada por Ceviam EPC SL y Construcciones y Obras Públicas, en 3.764.974,21 euros. Este contrato se licitó en septiembre de 2019 con un precio base de 4.060.584,78 euros.

La nueva adjudicataria tenía un mes de plazo legal para iniciar los trabajos a partir de la firma del contrato, lo que se hizo hacia el 25 de febrero pasado, con lo que deberían haberse iniciado en marzo, si bien no se llegó a comenzar por la llegada de la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma.

Con el inicio de la desescalada se retomaron las obras principales de la ciudad, sin embargo la del palacio de justicia continúa parada, en cuanto a trabajo físico visible, hasta ayer, que no había actividad ninguna, al menos lo que se ve desde el exterior, ni en el edificio, ni en la parcela.

No obstante, el Ministerio de Justicia ha manifestado en su respuesta que «el contrato de terminación de las obras se adjudicó a un nuevo adjudicatario que ha continuado con ello». Añade que «aunque ha tenido que suspender la ejecución por el covid-19, ha solicitado después el levantamiento de la misma». E indica que «está ahora mismo en ejecución», sin especificar nada más.

Asimismo, el plazo de ejecución para la finalización del proyecto es de cinco meses, si bien el ministerio no aclara si se tendrá en cuenta el periodo de tiempo que llevan paradas las obras, con lo que de comenzar ahora, si se tiene en cuenta el parón, tendrían que estar terminadas en octubre y no en agosto. Este diario intentó comunicar con Ceviam pero no respondía al teléfono.

Cabe recordar que la mayor parte de la obra está hecha y que lo que quedó pendiente es terminar parte del interior: solado, instalaciones eléctricas, climatológicas, de comunicaciones, parte de la pintura, y finalizar la plaza de acceso a los edificios y la urbanización exterior de la parcela.

El objetivo del proyecto es tener un edificio que albergue todos los órganos judiciales que ahora se reparten entre Colón, la Audiencia, penales, de instrucción, primera instancia; y otros de lo Social, Contencioso y Mercantil, en Valdepasillas, Zurbarán y urbanización Guadiana.