La Al Mossassa más participativa de los seis últimos años

Aunque no termina hasta las once de la noche, estamos ante la Al Mossassa más participativa de los últimos seis años, según me dice la policía local, aunque no tendremos cifras hasta la madrugada», manifestó ayer el concejal de Cultura, Antonio Cavacasillas, al hacer balance de la fiesta de la fundación de la ciudad. Afirmó que «el tiempo ha sido bueno y ha habido mucha gente en todos los espacios», aunque destacó el Rincón Infantil en la plaza de Santa María, «que ha atraído a muchas personas a los talleres» y ha supuesto «el aprovechamiento de un espacio que genera convivencia en familia y facilita ir a otras áreas».

También valoró la representación teatral: «hay que dar la enhorabuena a Atakama por un trabajo excelente», dijo. Y en cuanto a otras actividades, señaló que «la calidad no se pueden medir solo por el público, hay otros factores a tener en cuenta».

El edil se refirió a la ausencia de incidentes, «salvo un accidente la noche del sábado, cuando un turismo al que un miembro de Protección Civil indicó que no podía entrar en una calle y al hacer maniobras el coche le pisó un pie; lo atendió Cruz Roja y no fue grave·». Y lamentó el robo de varias piezas, «una muy valiosa y costosa en horas de trabajo, en el taller de Papercraf, aunque ayer me dijo Guillermo que estaba satisfecho porque su llamada en redes sociales tuvo 160.000 visitas y más de 5.000 lo compartieron».

Además, ayer, el escritor Salvador Vaquero presentó El Corregidor en una acto de la Asociación del Casco Antiguo, con una ruta por lugares que aparecen en la novela: Puerta del Capitel, Espantaperros, Puerta de Palmas o San Agustín, entre otros. Y el punto final lo puso un concierto de la banda de música en la Galera.