El Museo de la Ciudad anticipa la Semana Santa

El año pasado el virus llegó sin previo aviso y no quedó otra que suspender, no se pudo improvisar. Aunque la pandemia no resuelta impide de nuevo los desfiles procesionales, este año la Semana Santa de Badajoz ha podido reinventarse y adaptarse a tan complicada situación. Entre los espacios que ya se han llenado de contenido está el Museo de la Ciudad Luis de Morales, que la noche del viernes inauguró una exposición que permanecerá abierta hasta el 4 de abril, según informa la concejala de Cultura, Paloma Morcillo.

Por un lado, se exponen 42 imágenes que concurrieron al XXII Concurso de Fotografía, correspondiente al 2019, además del cartel, cuyo autor fue Guillermo Gabardino. Se presentaron 50. Los tres premios fueron para Yasser Rashad Rodríguez, Víctor Coriano Maldonado y Emilio Elías García. Además se muestran 10 dioramas de la Pasión, todos confeccionados por la Asociación de Belenistas de Badajoz, que también ha realizado el diorama monumental, que representa a una Piedad con Jesús yacente en sus brazos a la entrada del sepulcro.

Este curso se ha vuelto a convocar el concurso de dibujo infantil y se han presentado 40 procedentes de dos colegios. Se muestran todos y el jurado ya ha seleccionado los primeros premios, que se entregarán el 28 de marzo. La concejala destaca la imaginación demostrada por los niños: en un dibujo aparece un paso «teledirigido» y en otro nazarenos con mascarillas, por citar solo dos ejemplos.

El museo también acoge la IV exposición de pasos en miniatura. Son 18, creados por Manuel Morante, entre los que este año ha incluido el Cristo del Prendimiento y el Resucitado. Como novedad, hay una maqueta artesanal de 10 metros cuadrados que representa la carrera oficial en la plaza de España, confeccionada por Pepe Cachón con Carlos Maneta, Jesé Menacho y sus hijos. Asimismo, se expone un Crucificado recuperado por la restauradora Isabel Martínez Rubio. Este Cristo apareció en Ávila, lo restauró y por primera vez lo saca a la luz. Su dueña lo llama «el Cristo Abandonado».

«La Semana Santa se va a vivir dentro del Museo de la Ciudad de otra manera, reivindicando que seguimos trabajando por ella», defiende Morcillo. El acceso es por la sala de exposiciones, donde se inicia el recorrido, que está marcado. El resto de salas del museo no se pueden visitar.