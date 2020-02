La música se abre hueco por primera vez en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

La música se ha abierto hueco por primera vez en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Badajoz que, en su novena edición, se ha trasladado al paseo de San Francisco, cambiando así su ubicación habitual en el bulevar central de la avenida de Huelva.

De los once expositores (algunos con casetas dobles), uno se dedica a la venta de discos, La Bomba Récords, procedente de Oviedo. Además hay libreros de Murcia, Valladolid, León, Ponferrada, Valencia, Madrid, Benidorm y Logroño y también participa de Badajoz la librería benéfica Aaaaa, que ofrece libros a 1 euro, como en la churrería de la calle Moreno Zancudo.

La feria, que permanecerá abierta hasta el 16 de febrero en horario de mañana y tarde, fue inaugurada ayer por la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, y el organizador, Fernando Cardona, que destacó como un acierto la nueva ubicación. Los apasionados de los libros no pueden perderse esta cita que ofrece miles de ejemplares, tantos como 1.200 kilos cada tres metros (casi dos trailers). Tampoco los amantes de la música deben faltar. Al frente del estand de La Bomba Records está Julián Riesgo. «Nos han invitado, al fin y al cabo la música no está alejada de los libros, todo es cultura», defendía ayer. En su expositor se pueden encontrar todos los formatos, desde discos de pizarra a cassettes, y desde clásicos como The Beatles o Héroes del Silencio, al Porrina de Badajoz.