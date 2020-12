La música rompe la barrera del covid

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es la filosofía con la que el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz ha decidido enfrentar las restricciones a las que obliga la pandemia del coronavirus y romper la barrera que separa a los músicos del público. Como no está permitido el acceso de espectadores a las audiciones de los alumnos, son estos y sus profesores los que saldrán a la calle. Ayer fue el día de estreno de este proyecto, bautizado como ‘Work in progress’ (trabajo en marcha), y el escenario fue la puerta del conservatorio, en la plaza de la Soledad.

Las actuaciones sorprendieron a quienes tomaban un café o una caña en los bares del entorno y a aquellos que pasaban por la zona, que detenían la marcha para escuchar al coro y al grupo de cuerda con piano que se encargaron de ‘romper el hielo’. Sorprendió la música a pie de calle porque no era un recital anunciado, como tampoco lo serán los siguientes, para evitar aglomeraciones.

Dirigidos por la profesora de Coro y Canto, los alumnos interpretaron composiciones de música religiosa, entre ellas, varios villancicos «para dar alegría ahora que se acerca la Navidad y no perder la tradición de cantarlos en la calle». Sonaron el ‘Niño se hizo carne’, del Cancionero de Uppsala, ‘Niño Dios de Amor Herido’, de Guerrero, y uno tradicional inglés, ‘God rest ye merry’. También cantaron un ‘Maria Matre’ y un ‘Pater Noster’. Satisfechos con la experiencia y el resultado, los estudiantes superaron los nervios iniciales y dieron el ‘do de pecho’, a pesar de tener que hacerlo con mascarilla.

Tras el coro, el cuarteto de viola, violín, chelo y piano, con la profesora Daniela Tudor, interpretaron un breve recital, que también obtuvo el aplauso del público.

En este proyecto pueden participar todos los profesores y alumnos de todas las especialidades y agrupaciones de cámara del conservatorio que deseen mostrar sus repertorios y avances al público.

«Costó un poco arrancar, porque solo llevamos unas semanas de clases y el repertorio se está empezando a preparar ahora, pero ya hay muchas propuestas», destacó Sara Garvín.

«Ha sido una experiencia muy bonita y me ha gustado mucho», comentó Sabina Aparicio González de Prado, alumna de primero de Piano, que era la primera vez que actuaba a pie de calle y cantó con el coro.