El nenúfar mexicano se controlará dragando el río o con siega mecánica

Tras poner coto al camalote en el Guadiana, toca ponerse manos a la obra con el nenúfar mexicano. Cómo eliminar y controlar la expansión de esta planta invasora en el tramo del río a su paso por Badajoz es una decisión que aún está por determinar, pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ya tiene sobre la mesa las posibles alternativas: el dragado los lodos, bien en toda la superficie o solo en las zonas con presencia de esta especie; el dragado mecánico sin el vaciado de los azudes; o la siega mecánica, que es lo que se está llevando a cabo ahora con cosechadoras y anfibios.

Estas opciones son las que, tras un informe elaborado por la CHG, en colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente, la Universidad de Extremadura y asociaciones ecologistas, se barajan para atajar la proliferación de una planta que, aunque menos peligrosa que el camalote, causa perjuicios al ecosistema y dificulta el uso y disfrute del río. La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, presentaron ayer las conclusiones de este estudio que, según dijo la primera, pretende dar solución a una problema «antiguo» de manera «integral, viable y con continuidad en el tiempo».

El dragado del río supondría retirar 659.000 metros cúbicos de lodo, tendría un coste de entre 5 y 10 millones de euros y el proyecto de obra requeriría un informe de impacto ambiental favorable, pues el tramo del Guadiana a su paso por Badajoz es Zona de Especial Protección Aves (Zepa). Moraleda apuntó que si esta opción fuese viable, sería la más eficaz, aunque también la más costosa desde el punto de vista económico. No obstante, tanto él como la delegada se mostraron prudentes en su defensa, pues mientras que hay colectivos y partidos políticos que reclaman el dragado del río, también hay voces de asociaciones ecologistas que creen que esta medida sería demasiado agresiva. «No podemos matar moscas a cañonazos», dijo García Seco, quien recalcó que de lo que se trata de encontrar «una solución que no afecte al río y que se tome desde el punto de vista técnico», pues, según aseguró, «el presupuesto no será un problema, igual que no lo ha sido con el camalote».

En cuanto a la alternativa del desbroce mecánico del nenúfar, tendría un coste de más de 265.000 euros anuales, pero se trataría de una actuación que, aunque puntualmente eficaz, habría que repetir de manera periódica en el tiempo. Si finalmente se optara por el dragado del río, las labores de desbroce con cosechadoras continuarían realizándose hasta que se culminaran los trámites para obtener todos los permisos necesarios.

DESAGÜE DE LOS AZUDES / El informe de la CHG, que se encargó a finales del 2018, concluye que independientemente de la solución que se adopte se considera necesario dotar tanto al azud de la Granadilla como al de La Pesquera de un dispositivo de desagüe eficaz para su vaciado.

Antes de decantarse por cualquier medida, la Confederación Hidrográfica del Guadiana trasladará el estudio a las administraciones y colectivos implicados para recoger sus opiniones y aportaciones. La intención es que la decisión esté tomada en otoño, pues en esta estación y en el invierno es más eficiente cualquier actuación contra el nenúfar mexicano.

23 propuestas / El estudio de la CHG recoge hasta 23 propuestas para controlar a esta planta invasora, que van desde la no actuación, la desecación o eliminación de los azudes hasta los tratamientos con productos químicos. La mayoría se han descartado por ser inviables o no considerarse eficaces.

Con repecto al camalote, la delegada del Gobierno aseguró que continúan las labores de control, vigilancia y eliminación de la planta en algunas zonas del Guadiana. En el tramo del río a su paso por Badajoz, tras el trabajo desarrollado por la Unidad Militar de Emergencia (UME), no hay en estos momentos presencia «evidente» de esta planta, aunque García Seco instó a los ciudadanos a alertar a la CHG si detectan su aparición en algún punto. En este sentido, destacó que la labor realizada por la UME se está manteniendo «en el nivel previsto» y reafirmó la voluntad de que los militares regresen en otoño para volver a extraer camalote de las aguas del Guadiana.