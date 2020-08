«Ni olvido, ni perdón»

Las restricciones provocadas por la crisis sanitaria tal vez mermaron afluencia, pero no acallaron ayer una convocatoria que se repite cada 14 de agosto con el recorrido desde el Baluarte de Trinidad hasta el palacio de congresos y que tendrá continuidad esta mañana en el cementerio Viejo de Badajoz, recordando así los escenarios de uno de los hechos más sangrientos de la guerra civil, la Matanza de Badajoz, ocurrida hace ahora 84 años.

En torno a un centenar de personas participaron en la manifestación en conmemoración de las víctimas, organizada por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y Unión de Juventudes Comunistas de España, partícipes de la Plataforma Agosto Antifascista. En esta ocasión, entre los convocantes faltaron la CNT y Podemos, que tomaron esta decisión debido a las restricciones que marca la nueva normalidad.

Tal como estaba previsto, la manifestación discurrió por la calle Trinidad hasta la plaza de Cervantes, la calle San Blas hasta la plaza de España, donde se dirigieron hacia al ayuntamiento y volvieron por la calle Ramón Albarrán hasta Ronda del Pilar para terminar en el palacio de congresos, donde se leyó un manifiesto con el que reclamaron «verdad, justicia y reparación». El recorrido transcurrió de forma pacífica y aunque en la calle Ramón Albarrán alguien desde una ventana lanzó un ‘Viva España’, desde abajo no respondieron a la provocación.

Adrián Rodríguez, coordinador de IU Badajoz, defendió que habría que «replantearse» alguna circunstancia porque «merece la pena que no se olvide lo que pasó, pero no provocando un mal sentimiento, no el odio sino la reparación y la justicia, para que la gente tenga la esperanza de que mañana será mejor que hoy». Esta mañana están previstos sendos actos en el cementerio Viejo. El primero, a las 9.30 horas, está convocado por el PSOE provincial y, a partir de las 10.30 horas, en el mismo lugar, el organizado por Agosto Antifascista.