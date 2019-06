De niña a mujer en El Corralón

Hay quien recuerda como chabolas las viviendas que existían en el interior del recinto de la Alcazaba en el espacio de las ermitas del Rosario y de la Consolación, pero para Isabel Ángela Vicente Periáñez, que vivió y se crió allí hace más de cincuenta años, no lo eran. Aquella era su casa, donde fue muy feliz. Tras leer en este diario que la asociación Amigos de Badajoz urgía la consolidación de estas ermitas, hoy ruinosas, esta mujer, que ahora tiene 72 años, se reencontró con el lugar donde creció.

Su casa estaba adosada a los restos ahora tapiados de la ermita de la Consolación. Su abuelo, que era militar, recibió el terreno colindante cuando regresó enfermo de la Guerra de Cuba (aun conserva un billete de dos céntimos de la colonia) y allí edificó una cocina y un comedor. La dirección era Castillo Militar (El Corralón), 20 y 21. El padre de Isabel Ángela se quedó a vivir en esta casa, donde se crió Isabel Ángela, desde los 3 años hasta los 18. «Yo fui allí muy feliz, salvo cuando me cayó una culebra encima por dos veces y que no había ni water ni agua corriente», cuenta risueña. Es que su padre «era reacio a la modernidad». A los 12 años la quitaron del colegio para hacerse cargo del hogar porque enfermó su madre, que falleció cuando Isabel Ángela tenía solo 17 años, «el día de Santiago Apostol a las tres de la tarde, era un sábado». A pesar de esta infancia sacrificada, esta mujer recuerda con nostalgia su pasado en este lugar. Los dormitorios de su casa estaban pintados de azul, separados con un tabique de madera. Describe los grandes retratos familiares en las paredes, dos mecedoras de lona amarilla, la cocina con el topetón y la alacena donde su madre guardaba las hierbas. «Aquello estaba muy bien cuidado» y «las ermitas estaban un poquito mejor que ahora». Entonces existía un cementerio «que la gente respetaba, estábamos acostumbrados a jugar entre las tumbas, no nos daba miedo ni nada».

Isabel Ángela hace acopio de memoria y enumera a las familias del Corralón: Fernando el jardinero, su mujer Maximina y sus hijos que se casaron allí; Vitoria, que hacía dulces y los vendía en la plaza de abastos, su madre lavandera y su nieto Manolito; dos hermanas, una viuda y otra soltera y María Muñoz Rosa, que limpiaba la farmacia El Globo y era viuda con dos hijos.

Isabel Ángela vivió en el Corralón hasta que las familias que ocupaban este enclave fueron realojadas en la UVA, en 1964. Cuando ahora ha vuelto a las ermitas cree que son un lugar «totalmente diferente» al de entonces. «A mí me parecía más grande y espacioso», dice y le apena su estado descuidado. «Aquello no guarda semejanza con lo que era cuando yo vivía allí», se lamenta, mientras observa el dibujo que realizó su primo Agustín de lo que era El Corralón. «Allí todos los vecinos nos llevábamos como hermanos», cuenta. Ahora que lo ha reencontrado, pide que se actúe en este entorno «que no podrá volver a tener la vida que aquello tenía, porque no está habitable y además no había comodidades, pero para mí era una vida preciosa, porque no conocía otra».