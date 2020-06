«No pienso irme antes de la Alcaldía ni incumplir que me iré en el año 2021»

Francisco Javier Fragoso cumple un año como regidor al frente del primer gobierno de coalición de la ciudad, el tripartito resultado del acuerdo del PP, Cs y Vox. Es el ecuador de su mandado, el primer bienio de la legislatura, tras el que está previsto su relevo por Ignacio Gragera, de Cs. Se cumple un año coincidiendo con la desescalada al final del estado de alarma decretado por la pandemia de la covid. De todo ello habla en esta entrevista.

-¿Cómo valora este año?

--Ilusionante. Hemos impulsado grandes proyectos de la ciudad teniendo en cuenta que era una estructura novedosa al gobernar en coalición, como en el de España. A pesar de eso, creo que hemos demostrado ser un gobierno cohesionado pensando en los intereses de los vecinos. Y a pesar también de que el 80% de los concejales eran nuevos, nos hemos adaptado rápido a trabajar en equipo y compartir la gestión. Estoy agradecido no solo a los concejales del PP, sino a los de Cs, encabezados por Ignacio Gragera, el primer teniente de alcalde, y a Alejandro Vélez.

-¿La coalición es entonces lo que ha marcado el primer año?

--Mentiría si no dijera que el primer año lo ha marcado el covid y la pandemia. Empezamos con la novedad de la coalición; muchos pudieron dudar que funcionara, y se ha demostrado que ha funcionado muy bien y hemos sacado proyectos adelante. Ahora la crisis es lo que a todos nos ha marcado psicológicamente. Es como si hubiera durado el año entero. Llevamos tres meses de profunda intensidad, en los que el ayuntamiento ha respondido muy bien y trabajado con diligencia, hemos tenido capacidad de reacción rápida, con decisiones valientes para ayudar a las personas más vulnerables; y a pesar de eso ha sido duro. Una situación tan complicada lo marca todo, psicológicamente el covid nos tiene a todos marcados.

-¿Qué echa en falta y qué cambiaría en este gobierno?

--Estoy muy satisfecho. Lo que necesitamos es tiempo para centrarnos en lo que nos ilusiona, no solo en la crisis sanitaria. Me gustaría tener otro contexto para hacer más cosas, pero solo siento satisfacción porque todos los concejales han arrimado el hombro para que la ciudad pase de la mejor forma posible la crisis. No tengo previsto cambios. Cuando las cosas funcionan no se cambian.

-¿Podrá funcionar un año más, hasta que se cumpla el plazo para el relevo en la alcaldía?

--No un año, la legislatura completa. Tengo claro que hay una real